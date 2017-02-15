Самые сексуальные модели мира в спецвыпуске Sports Illustrated Swimsuit

Бикини-выпуск журнала Sports Illustrated — это то, чего ежегодно ждут практически все мужчины. Сниматься для спецвыпуска приглашают только самых красивых и сексуальных моделей, которые позируют в откровенных купальниках, топлес или полностью обнаженными. Съемки проходили на островах Фиджи и Антигуа, в Финляндии и Мехико.

В числе участниц нового номера — девушка Леонардо Ди Каприо Нина Агдал и модели Крисси Тейген, Эшли Грэм и Саманта Хупс, теннисистки Серена Уильямс, Эжени Бушар и Каролина Возняцки и гимнастки Симона Байлз и Александра Райсман. Обложку пляжного выпуска украсила Кейт Аптон.

Также позировать для Sports Illustrated Swimsuit согласилась супермодель 80-х, 63-летняя Кристи Бринкли. Последний раз она снималась для бикини-номера 20 лет назад. Компанию ей составили ее дочери: 31-летняя Алекса Рэй Джоэл и 18-летняя Сейлор.

Впервые на страницах журнала появились Дэниэль Херрингтон, Бьянка Балти, Келли Гейл, Лаис Рибейро, Мила Далбесио и Миа Кан. Кроме того, среди дебютанток оказалась наша соотечественница, россиянка Вита Сидоркина.