Самые сексуальные модели мира в спецвыпуске Sports Illustrated Swimsuit

Полная версия
Нина Агдал, Крисси Тейген, Бьянка Балти, Лаис Рибейро и другие
Бикини-выпуск журнала Sports Illustrated — это то, чего ежегодно ждут практически все мужчины. Сниматься для спецвыпуска приглашают только самых красивых и сексуальных моделей, которые позируют в откровенных купальниках, топлес или полностью обнаженными. Съемки проходили на островах Фиджи и Антигуа, в Финляндии и Мехико.
В числе участниц нового номера — девушка Леонардо Ди Каприо Нина Агдал и модели Крисси Тейген, Эшли Грэм и Саманта Хупс, теннисистки Серена Уильямс, Эжени Бушар и Каролина Возняцки и гимнастки Симона Байлз и Александра Райсман. Обложку пляжного выпуска украсила Кейт Аптон.
Также позировать для Sports Illustrated Swimsuit согласилась супермодель 80-х, 63-летняя Кристи Бринкли. Последний раз она снималась для бикини-номера 20 лет назад. Компанию ей составили ее дочери: 31-летняя Алекса Рэй Джоэл и 18-летняя Сейлор.
Впервые на страницах журнала появились Дэниэль Херрингтон, Бьянка Балти, Келли Гейл, Лаис Рибейро, Мила Далбесио и Миа Кан. Кроме того, среди дебютанток оказалась наша соотечественница, россиянка Вита Сидоркина.
Кейт АптонФОТО
Нина Агдал
Кристи Бринкли
Кристи Бринкли и Алекса Рэй Джоэл
Кристи и Сейлор Бринкли
Крисси Тейген
Лаис Рибейро
Бьянка Балти
Вита Сидоркина
Эшли Грэм
Барбара Палвин
Ханна Дэвис
Дэниэль Херрингтон
Саманта Хупс
Роуз Бертрам
Хейли Клаусон
Бо Крсманович
Серена Уильямс
ELLE проекты
Лучшее на Elle