Самые крепкие семьи звезд

Сегодня в честь Дня всех влюбленных ELLE решил вспомнить голливудских знаменитостей, которые, несмотря на статус секс-символов, репутацию дамских угодников или роковых красоток, перед которыми не может устоять не один мужчина, на протяжении многих лет верны своим супругам.

Шон Коннери и Мишелин Рокбрюн

Вместе 41 год

Сэр Шон Коннери был женат дважды. Причем в первый раз он повел к алтарю свою коллегу – австраилйскую актрису Дайан Силенто. Но этот брак нельзя было назвать удачным, и спустя 11 лет актеры развелись. Главную же любовь своей жизни Коннери встретил в 1975-м – ею стала французская художница Мишелин Рокбрюн. Супруги живут вместе уже больше 40 лет.

Мерил Стрип и Дон Гаммер

Вместе 38 лет

Мишель Пфайффер и Дэвид Э. Келли

Вместе 23 года

После первого неудачного брака, закончившегося скорым разводом, звезда фильма «Лицо со шрамом» и помыслить не могла, что снова отправится к алтарю. И за год до знакомства со своим будущим супругом, телепродюсером Дэвидом Э. Келли, даже удочерила девочку, так как посчитала, что вряд ли сможет найти мужчину, от которого захочет иметь детей. Судьбоносная встреча произошла всего спустя пару месяцев после этого события, а уже в следующем 1993 году пара поженилась. Стоит ли говорить, что спустя год в их семье появился еще один ребенок – сын Джон-Генри Келли.

Хью Джекман и Деборра-Ли Фернесс

Вместе 20 лет

Тем, кто твердит, что большая разница в возрасте может плохо сказаться на отношениях, стоит напомнить про семью Хью Джекмана и Деборры-Ли Фернесс, которые в этом году отметят фарфоровую свадьбу. Пара познакомилась на одном из австралийских телешоу в 1995 году и с тех пор неразлучна. К слову, супруга звезды фильма «Люди Икс» старше своего возлюбленного на 13 лет.

Дэвид и Виктория Бекхэм

Вместе 17 лет