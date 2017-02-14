Самые крепкие семьи звезд

Полная версия
Отмечаем День всех влюбленных
Сегодня в честь Дня всех влюбленных ELLE решил вспомнить голливудских знаменитостей, которые, несмотря на статус секс-символов, репутацию дамских угодников или роковых красоток, перед которыми не может устоять не один мужчина, на протяжении многих лет верны своим супругам.
Вместе 41 год
Сэр Шон Коннери был женат дважды. Причем в первый раз он повел к алтарю свою коллегу – австраилйскую актрису Дайан Силенто. Но этот брак нельзя было назвать удачным, и спустя 11 лет актеры развелись. Главную же любовь своей жизни Коннери встретил в 1975-м – ею стала французская художница Мишелин Рокбрюн. Супруги живут вместе уже больше 40 лет.
Вместе 38 лет
Пожалуй, Мерил Стрип – одна из тех актрис, на которых проклятие «Оскара» не распространяется – в отличие от своих коллег по киноцеху, которые сразу после получения заветной золотой статуэтки расставались со своими возлюбленными (причем в большинстве случаев не самым красивым образом). Обладательница трех премий киноакадемии живет в счастливом браке со скульптором Доном Гаммером вот уже без малого почти 40 лет. Пара воспитывает четырех детей и до сих пор смотрит друг на друга влюбленными глазами, появляясь на красных ковровых дорожках светских мероприятий, неизменно держась за руку.
Вместе 23 года
После первого неудачного брака, закончившегося скорым разводом, звезда фильма «Лицо со шрамом» и помыслить не могла, что снова отправится к алтарю. И за год до знакомства со своим будущим супругом, телепродюсером Дэвидом Э. Келли, даже удочерила девочку, так как посчитала, что вряд ли сможет найти мужчину, от которого захочет иметь детей. Судьбоносная встреча произошла всего спустя пару месяцев после этого события, а уже в следующем 1993 году пара поженилась. Стоит ли говорить, что спустя год в их семье появился еще один ребенок – сын Джон-Генри Келли.
Вместе 20 лет
Тем, кто твердит, что большая разница в возрасте может плохо сказаться на отношениях, стоит напомнить про семью Хью Джекмана и Деборры-Ли Фернесс, которые в этом году отметят фарфоровую свадьбу. Пара познакомилась на одном из австралийских телешоу в 1995 году и с тех пор неразлучна. К слову, супруга звезды фильма «Люди Икс» старше своего возлюбленного на 13 лет.
Вместе 17 лет
За отношениями Дэвида и Виктории следили все – вне зависимости от того, любили эти люди футбол и поп-музыку или нет. За 17 лет брака, Бекхэмам не только удалось завоевать статус одной из самых влиятельных пар шоу-бизнеса, но и стать родителями четырех прекрасных детей.
Лучшее на Elle