Самые красивые звезды еврейского происхождения

Сегодня 34 года исполняется Миле Кунис. По случаю дня рождения актрисы ELLE вспомнил других звезд шоу-бизнеса, имеющих еврейские корни.

Мила Кунис

В отличие от Скарлетт Йоханссон, которая говорит, что чувствует себя связанной с родиной предков, Миле Марковне Кунис и чувствовать ничего не надо — она и так про себя все знает. До восьми лет она жила на Украине, в Черновцах, и до сих пор хорошо все помнит. Украина ей очень нравится, но возвращаться туда актриса, конечно же, не собирается (особенно после гнусной истории с депутатом Верховной Рады, позволившим себе оскорбительный выпад в ее адрес). Русский, кстати, Мила не забыла, что и продемонстрировала, когда приезжала в Россию. Визит на шоу к Ивану Урганту вышел во всех смыслах искрометным. Милена Марковна — девушка-огонь, и перед ее напором устоять невозможно. Эштон Катчер, например, капитулировал, и мало того, что женился (свадьба прошла в еврейских традициях), так еще теперь и изучает Каббалу. Ясно, кто у них там в доме хозяин.

Бар Рафаэли

Бар — очень популярное в Израиле имя. Только мужское. Но своевольный папа будущей топ-модели решил, что Бар подойдет и новорожденной дочери. Он не ошибся — характер у белокурой красавицы ого-го, и удар она держит не хуже мужчин. На родине, в Израиле, потомственную модель (ее мама тоже работала в этом бизнесе) критиковали — начинаем перечислять — за слишком откровенные фото (приходилось даже снимать рекламные щиты с улиц), за планы выйти замуж за Леонардо Ди Каприо (потому что не еврей), за то, что уклонилась от службы в армии, и даже за костюм Санты («предательство»). Сама Бар говорила, что хоть и любит свою страну, не думает о национальности того, в кого влюбляется, да и родителям все равно, кто будет ее избранником. В итоге, однако, избранником стал земляк — бизнесмен Эди Эзра.

Натали Портман

«Когда люди говорят мне, что я выгляжу как еврейка, мне приятно». Для Портман, родившейся в Иерусалиме и выросшей в Штатах, зов крови очень важен. Она и сама ощущает себя еврейкой, говорит и думает (когда оказывается в Израиле) на иврите. И даже режиссерский кинодебют сняла по роману классика местной литературы Амоза Оза. Натали, по ее словам, все время предлагают роли в фильмах про Холокост, но она категорически отказывается, так как не хочет эксплуатировать эту тему. При этом готова быть резкой — например, когда в Израиле премьер-министром вновь стал Биньямин Нетанияху, актриса публично возмутилась и назвала политика «расистом».

Скарлетт Йоханссон

Когда пять лет назад Скарлетт в компании Роберта Дауни-младшего приезжала в Россию рекламировать первых «Мстителей», ее попросили сказать что-нибудь по-русски. «Борщ», — быстро произнесла актриса и добавила, что у нее «славянские корни», и ее предки из Минска. Скарлетт имела ввиду родственников по маминой линии, выходцев и Белоруссии. Прабабушка и прадедушка звезды приехали в Америку, спасаясь от большевиков, и осели в Бруклине. По мнению актрисы, у нее славянская внешность и славянская душа, хотя считает она себя еврейкой. В детстве мама учила Скарлетт соблюдать национальные традиции, эта привычка осталась у нее до сих пор. Актриса празднует Хануку, не забывая, правда, и о Рождестве. А еще у нее есть принципы:в 2014-м Йоханссон разорвала контракт с благотворительной организацией Oxfam, лицом которой являлась. Случилось это после того, как Скарлетт отрекламировала один израильский бренд, за что Oxfam ее отругали. Разозлившись, Скарлетт порвала с ними, заявив, что у них разные взгляды на палестино-израильский конфликт.

Галь Гадот