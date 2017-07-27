Если посмотреть на современный кинематограф, то, пожалуй, 2/3 всех знаменитых актеров имеют ирландские корни. К примеру, Мел Гибсон родился в семье ирландцев-католиков, хотя все детство провел в Австралии. Обладатель премии «Оскар» и голливудский секс-символ Мэттью Макконахи имеет ирландских родственников со стороны отца. Да и небезызвестный Джордж Клуни воспитывался в ирландской католической семье, не говоря уже о сегодняшнем имениннике — Джонатане Рисе-Майерсе. В честь 40-летия рокового обольстителя из фильма «Матч Поинт» ELLE вспоминает самых красивых ирландцев.

Джонатан Рис-Майерс

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В этом брюнете с голубыми глазами есть что-то порочное. Видимо, именно поэтому Вуди Аллен в пригласил Риса-Майерса на главную роль в своем фильме «Матч-пойнт». Кажется, что этот ирландец и правда обладает какой-то необъяснимой порочной притягательностью. А еще ему невероятно идет корона: в этом с его поклонниками солидарны даже члены Голливудской ассоциации иностранной прессы, которые дважды номинировали Джонатана на «Золотой глобус» за роль Генриха VIII в сериале «Тюдоры».

Пирс Броснан

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Пятый по счету Джеймс Бонд разбил не одно девичье сердце – как на экране, так и в реальной жизни. И хотя сейчас актеру уже за 60 и он является отцом пятерых детей, это не мешает ему до сих пор оставаться одним из самых привлекательных мужчин Ирландии.

Киллиан Мерфи

Сверстник Фаррела Киллиан Мерфи, пожалуй, имеет самые бездонные голубые глаза на свете, поэтому он по праву занимает отдну из строчек нашего списка «Самые красивые ирландцы». И несмотря на этот, казалось бы, ангельский взгляд, актер способен преображаться не только в женщину («Завтрак на Плутоне»), но в кровожадного маньяка («Бэтмен: Начало»).

Эндрю Скотт

Еще один ирландский «мальчиш-плохиш» Эндрю Скотт прославился ролью Мориарти в сериале по мотивам легендарной детективной серии о Шерлоке Холмсе. Актер обладает вполне дружелюбной внешностью, но это не мешает ему выглядеть воплощением вселенского зла на экране.

Майкл Фассбендер

За что мы любим Майкла Фассбендера? Пожалуй, на этот вопрос можно найти сотню ответов: за рыжую бороду, проникновенный взгляд, накачанный торс, харизму и, конечно же, недюжинный актерский талант. Вообще говоря, звезда фильма «Стив Джобс» находится в нашем списке на «полулегальном» положении (его отец – чистокровный немец). Зато мать актера – правнучатая племянница легендарного революционера Майкла Коллинза (того самого, который стоял у истоков борьбы за независимость Ирландии), и это оправдывает появление Фассбендера в числе самых красивых ирландцев.

Колин Фаррелл

Ну кто еще кроме Колина Фаррелла может так складывать брови домиком? За этот жалостливый взгляд кота из «Шрека» мы даже готовы простить ему даже необузданную личную жизнь и наличие нескольких внебрачных детей. Хотя, надо отдать актеру должное, со всеми своими чадами он поддерживает отношения и принимает непосредственное участие в их воспитании.

Стюарт Таунсенд

Надо отдать Шарлиз Терон должное: она знает толк в красивых мужчинах (напомним, Стюарт Таунсенд состоял в гражданском браке с актрисой больше 8 лет). И хотя в отличие от большинства резидентов нашего списка у него нет небесно-голубых глаз, от этого его взгляд не становиться менее чарующим и притягательным.

Джейми Дорнан

Среди самых красивых сексуальных маньяков планеты (вспомним сериал «Крах») первое место по праву принадлежит бывшей модели, а ныне бессменному участнику самых откровенных девичьих грез Джейми Дорнану.

Лиам Нисон