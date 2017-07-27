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    Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

    27 июля 2017

    Самые красивые ирландцы

    Красавцы родом с Изумрудного острова

    Если посмотреть на современный кинематограф, то, пожалуй, 2/3 всех знаменитых актеров имеют ирландские корни. К примеру, Мел Гибсон родился в семье ирландцев-католиков, хотя все детство провел в Австралии. Обладатель премии «Оскар» и голливудский секс-символ Мэттью Макконахи имеет ирландских родственников со стороны отца. Да и небезызвестный Джордж Клуни воспитывался в ирландской католической семье, не говоря уже о сегодняшнем имениннике — Джонатане Рисе-Майерсе. В честь 40-летия рокового обольстителя из фильма «Матч Поинт» ELLE вспоминает самых красивых ирландцев.

    Джонатан Рис-Майерс

    Джонатан Рис-Майерс ФОТОGetty Images

    В этом брюнете с голубыми глазами есть что-то порочное. Видимо, именно поэтому Вуди Аллен в пригласил Риса-Майерса на главную роль в своем фильме «Матч-пойнт». Кажется, что этот ирландец и правда обладает какой-то необъяснимой порочной притягательностью. А еще ему невероятно идет корона: в этом с его поклонниками солидарны даже члены Голливудской ассоциации иностранной прессы, которые дважды номинировали Джонатана на «Золотой глобус» за роль Генриха VIII в сериале «Тюдоры».

    via GIPHY

    Пирс Броснан

    Пирс БроснанФОТОGetty Images, Rex

    Пятый по счету Джеймс Бонд разбил не одно девичье сердце – как на экране, так и в реальной жизни. И хотя сейчас актеру уже за 60 и он является отцом пятерых детей, это не мешает ему до сих пор оставаться одним из самых привлекательных мужчин Ирландии.

    Киллиан Мерфи

    Киллиан Мерфи

    Сверстник Фаррела Киллиан Мерфи, пожалуй, имеет самые бездонные голубые глаза на свете, поэтому он по праву занимает отдну из строчек нашего списка «Самые красивые ирландцы». И несмотря на этот, казалось бы, ангельский взгляд, актер способен преображаться не только в женщину («Завтрак на Плутоне»), но в кровожадного маньяка («Бэтмен: Начало»).

    via GIPHY

    Эндрю Скотт

    Эндрю Скотт

    Еще один ирландский «мальчиш-плохиш» Эндрю Скотт прославился ролью Мориарти в сериале по мотивам легендарной детективной серии о Шерлоке Холмсе. Актер обладает вполне дружелюбной внешностью, но это не мешает ему выглядеть воплощением вселенского зла на экране.

    Майкл Фассбендер

    Майкл Фассбендер

    За что мы любим Майкла Фассбендера? Пожалуй, на этот вопрос можно найти сотню ответов: за рыжую бороду, проникновенный взгляд, накачанный торс, харизму и, конечно же, недюжинный актерский талант. Вообще говоря, звезда фильма «Стив Джобс» находится в нашем списке на «полулегальном» положении (его отец – чистокровный немец). Зато мать актера – правнучатая племянница легендарного революционера Майкла Коллинза (того самого, который стоял у истоков борьбы за независимость Ирландии), и это оправдывает появление Фассбендера в числе самых красивых ирландцев.

    via GIPHY

    Колин Фаррелл

    Колин Фаррелл

    Ну кто еще кроме Колина Фаррелла может так складывать брови домиком? За этот жалостливый взгляд кота из «Шрека» мы даже готовы простить ему даже необузданную личную жизнь и наличие нескольких внебрачных детей. Хотя, надо отдать актеру должное, со всеми своими чадами он поддерживает отношения и принимает непосредственное участие в их воспитании.

    via GIPHY

    Стюарт Таунсенд

    Стюарт Таунсенд

    Надо отдать Шарлиз Терон должное: она знает толк в красивых мужчинах (напомним, Стюарт Таунсенд состоял в гражданском браке с актрисой больше 8 лет). И хотя в отличие от большинства резидентов нашего списка у него нет небесно-голубых глаз, от этого его взгляд не становиться менее чарующим и притягательным.

    Джейми Дорнан

    Джейми Дорнан

    Среди самых красивых сексуальных маньяков планеты (вспомним сериал «Крах») первое место по праву принадлежит бывшей модели, а ныне бессменному участнику самых откровенных девичьих грез Джейми Дорнану.

    via GIPHY

    Лиам Нисон

    Лиам Нисон

    Поклонники актера практически не удивились, когда в сети появились слухи о возможном романе 63-летнего Лиама Нисона и 25-летней звезды фильма «Сумерки» Кристен Стюарт. А все потому, что ирландец обладает энергетикой настоящего мужчины, которая с возрастом только усиливается.

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