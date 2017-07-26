Самые интеллектуальные красавицы Голливуда

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Умные и красивые звезды
Представление о голливудских звездах как о пустышках, озабоченных только внешностью, уже давно не соответствует действительности. В последние годы на главной кинофабрике мира и в массовой культуре в целом рулит мода на интеллект. ELLE выбрал знаменитых красавиц, которым есть, что предъявить миру, кроме собственной славы и красоты.
Британская красавица — настоящий европейский интеллектуал: она изучала французскую и русскую литературу в Оксфорде, владеет обоими языками, кроме того, знает немецкий и очень точно высказывается по любым вопросам, демонстрируя изящество мысли. Впрочем, журналистов больше интересуют темы попроще.
«Мало кто знает, что я говорю по-русски. Выучила язык в Оксфорде. Хотела читать Чехова на языке оригинала. Это очень сложный язык. И чем дольше его учишь, тем сложнее становится», — говорила Кейт.
Звезда сериала «Отчаянные домохозяйки», постоянный персонаж глянцевых изданий, имеет ученую степень. Младшая из четырех дочерей техасского фермера мексиканского происхождения, Ева единственная из сестер смогла получить высшее образование. И чтобы не расстраивать отца, сделавшего для ее поступления все возможное, училась в университете Кингсвил просто блестяще. Причем увлекла ее неожиданная дисциплина — кинезиология, наука, изучающая мышечное движение. В своих научных интересах Лонгория добралась до степени бакалавра, а вот дальше резко сменила профиль и стала делать карьеру модели. Впрочем, получать образование Ева продолжила уже в наши дни: четыре года назад актриса получила степень магистра в области исследований чиканос (американцы индейского происхождения). «Люди удивляются, когда понимают, что я весьма неглупа», — смеясь, говорит Лонгория. Мы не удивлены.
Проснувшаяся знаменитой после премьеры «Основного инстинкта» Шэрон Стоун может завлечь не только сексапилом и внешними данными. С раннего детства Стоун, что называется, подавала надежды. В школу она пошла в пять лет, и сразу во второй класс. Получив диплом, юная красавица без усилий стала студенткой университета, записавшись на факультет искусств и литературы. Пресловутый коэффициент интеллекта у Стоун невероятный — 154. Это сильно выше любых норм — по сути, это IQ гения.
Натали выросла в семье настоящих интеллигентов самых строгих правил и поэтому предпочитает традиционные ценности — мы имеем в виду знания.
В этом смысле Портман есть чем похвастаться. Например, свободным владением шестью языками — английским, ивритом, французским, немецким, японским и арабским. Также — загибаем пальцы — у Натали имеется степень бакалавра Гарварда, также она училась в аспирантуре в Еврейском университете в Иерусалиме. В Гарвард, кстати, актриса поступила под своей «натуральной» фамилией Хершлаг, дабы избежать огласки. Так или иначе, профессора довольно быстро отметили исключительную одаренность этой студентки. «Я предпочитаю быть умной, а не кинозвездой», — скажет Натали позже. Впрочем, ей удается и то и другое.
Миа Торрето из франшизы «Форсаж» — это актриса Джордана Брюстер. Дочь банкира и фотомодели, Джордана росла в атмосфере богатства и одновременно тяги к знаниям. Хорошее образование для нее оказалось важнее актерской карьеры: невзирая на успех первой части «Форсажа», Брюстер временно ушла из кино, поступив в Йель (где, кстати говоря, в середине прошлого века ректором был ее дед Кингман Брюстер). Поступила и окончила с отличием. «Вообще-то, я ботаник», — на полном серьезе говорит девушка, которую еще недавно включали в списки самых сексуальных знаменитостей.
Фиби Буффе в «Друзьях» была, мягко говоря, своеобразной девушкой. Создавшая этот образ Лиза Кудроу не может назвать себя эксцентриком и вряд ли тянет на красавицу в общепринятом смысле слова, но по части интеллекта Фиби за ней точно не угнаться. Кудроу окончила колледж в статусе бакалавра биологии, после чего целых восемь лет работала со своим отцом, всемирно известным биологом, специалистом в области изучения головных болей. Затем, опубликовав несколько научных работ, Лиза бросила это дело, увлекшись актерством. IQ звезды сериала «Друзей» такой же, как и у Шэрон Стоун, а это значит, что исполнительница роли Фиби — гений.
Фото: getty images, east news, rex