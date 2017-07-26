Самые интеллектуальные красавицы Голливуда

Представление о голливудских звездах как о пустышках, озабоченных только внешностью, уже давно не соответствует действительности. В последние годы на главной кинофабрике мира и в массовой культуре в целом рулит мода на интеллект. ELLE выбрал знаменитых красавиц, которым есть, что предъявить миру, кроме собственной славы и красоты.

Кейт Бекинсейл

Британская красавица — настоящий европейский интеллектуал: она изучала французскую и русскую литературу в Оксфорде, владеет обоими языками, кроме того, знает немецкий и очень точно высказывается по любым вопросам, демонстрируя изящество мысли. Впрочем, журналистов больше интересуют темы попроще. «Мало кто знает, что я говорю по-русски. Выучила язык в Оксфорде. Хотела читать Чехова на языке оригинала. Это очень сложный язык. И чем дольше его учишь, тем сложнее становится», — говорила Кейт.

Ева Лонгория

Звезда сериала «Отчаянные домохозяйки», постоянный персонаж глянцевых изданий, имеет ученую степень. Младшая из четырех дочерей техасского фермера мексиканского происхождения, Ева единственная из сестер смогла получить высшее образование. И чтобы не расстраивать отца, сделавшего для ее поступления все возможное, училась в университете Кингсвил просто блестяще. Причем увлекла ее неожиданная дисциплина — кинезиология, наука, изучающая мышечное движение. В своих научных интересах Лонгория добралась до степени бакалавра, а вот дальше резко сменила профиль и стала делать карьеру модели. Впрочем, получать образование Ева продолжила уже в наши дни: четыре года назад актриса получила степень магистра в области исследований чиканос (американцы индейского происхождения). «Люди удивляются, когда понимают, что я весьма неглупа», — смеясь, говорит Лонгория. Мы не удивлены.

Шэрон Стоун

Проснувшаяся знаменитой после премьеры «Основного инстинкта» Шэрон Стоун может завлечь не только сексапилом и внешними данными. С раннего детства Стоун, что называется, подавала надежды. В школу она пошла в пять лет, и сразу во второй класс. Получив диплом, юная красавица без усилий стала студенткой университета, записавшись на факультет искусств и литературы. Пресловутый коэффициент интеллекта у Стоун невероятный — 154. Это сильно выше любых норм — по сути, это IQ гения.

Натали Портман

Натали выросла в семье настоящих интеллигентов самых строгих правил и поэтому предпочитает традиционные ценности — мы имеем в виду знания. В этом смысле Портман есть чем похвастаться. Например, свободным владением шестью языками — английским, ивритом, французским, немецким, японским и арабским. Также — загибаем пальцы — у Натали имеется степень бакалавра Гарварда, также она училась в аспирантуре в Еврейском университете в Иерусалиме. В Гарвард, кстати, актриса поступила под своей «натуральной» фамилией Хершлаг, дабы избежать огласки. Так или иначе, профессора довольно быстро отметили исключительную одаренность этой студентки. «Я предпочитаю быть умной, а не кинозвездой», — скажет Натали позже. Впрочем, ей удается и то и другое.

Джордана Брюстер

Миа Торрето из франшизы «Форсаж» — это актриса Джордана Брюстер. Дочь банкира и фотомодели, Джордана росла в атмосфере богатства и одновременно тяги к знаниям. Хорошее образование для нее оказалось важнее актерской карьеры: невзирая на успех первой части «Форсажа», Брюстер временно ушла из кино, поступив в Йель (где, кстати говоря, в середине прошлого века ректором был ее дед Кингман Брюстер). Поступила и окончила с отличием. «Вообще-то, я ботаник», — на полном серьезе говорит девушка, которую еще недавно включали в списки самых сексуальных знаменитостей.

Лиза Кудроу