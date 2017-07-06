Самые горячие поцелуи звезд

Кто из знаменитостей целуется лучше всех? На этот вопрос, пожалуй, вам никто не сможет ответить однозначно. Ведь на экране прикосновение к губам коллеги по съемочной площадке может выглядеть крайне красиво, но в реальной жизни иногда оказывается, что актеры с трудом переносят друг друга. Но даже самые талантливые представители этой профессии не могут скрыть своих искренних чувств, когда дарят нежный (или страстный) поцелуй своей второй половинке. В честь сегодняшнего праздника — Всемирного дня поцелуев ELLE решил поделиться фотографиями знаменитостей, которые любят демонстрировать всю свою страсть через чувственные прикосновения к губам партнера.