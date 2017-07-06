Самые горячие поцелуи звезд

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Отмечаем Всемирный день поцелуев
Кто из знаменитостей целуется лучше всех? На этот вопрос, пожалуй, вам никто не сможет ответить однозначно. Ведь на экране прикосновение к губам коллеги по съемочной площадке может выглядеть крайне красиво, но в реальной жизни иногда оказывается, что актеры с трудом переносят друг друга. Но даже самые талантливые представители этой профессии не могут скрыть своих искренних чувств, когда дарят нежный (или страстный) поцелуй своей второй половинке. В честь сегодняшнего праздника — Всемирного дня поцелуев ELLE решил поделиться фотографиями знаменитостей, которые любят демонстрировать всю свою страсть через чувственные прикосновения к губам партнера.
The Weeknd и Селена Гомес
Пиппа Миддлтон и Джеймс Мэттьюс
Дональд и Мелания Трамп
Алисия Викандер и Майкл Фассбендер
Моника Беллуччи и Алекс Лутц
Лионель Месси и Антонелла Рокуццо
Джей Зи и Бейонсе
Наталья Водянова и Антуан Арно
Джиджи Хадид и Зейн Малик
Рози Хантингтон-Уайтли и Джейсон Стейтем
Канье Уэст и Ким Кардашьян
Ченнинг Татум и Дженна Дуан-ТатумФОТО
Хелен Миррен и Тэйлор Хэкфорд
Шакира и Жерар Пике
Харрисон Форд и Калиста Флокхарт
Николь Кидман и Кит Урбан
Роберт Дауни-младший и Сьюзан Дауни
Брюс Уиллис и Эмма Хемминг
Уилл Смит и Джада Пинкетт-Смит
Джастин Тимберлейк и Джессика Бил
Криштиану Роналду и Кубок УЕФА
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