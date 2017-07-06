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    Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

    06 июля 2017

    Самые горячие поцелуи звезд

    Отмечаем Всемирный день поцелуев

    Кто из знаменитостей целуется лучше всех? На этот вопрос, пожалуй, вам никто не сможет ответить однозначно. Ведь на экране прикосновение к губам коллеги по съемочной площадке может выглядеть крайне красиво, но в реальной жизни иногда оказывается, что актеры с трудом переносят друг друга. Но даже самые талантливые представители этой профессии не могут скрыть своих искренних чувств, когда дарят нежный (или страстный) поцелуй своей второй половинке. В честь сегодняшнего праздника — Всемирного дня поцелуев ELLE решил поделиться фотографиями знаменитостей, которые любят демонстрировать всю свою страсть через чувственные прикосновения к губам партнера.

    The Weeknd и Селена Гомес

    The Weeknd и Селена Гомес

    Пиппа Миддлтон и Джеймс Мэттьюс

    Пиппа Миддлтон и Джеймс Мэттьюс

    Дональд и Мелания Трамп

    Дональд и Мелания Трамп

    Алисия Викандер и Майкл Фассбендер

    Алисия Викандер и Майкл Фассбендер

    Моника Беллуччи и Алекс Лутц

    Моника Беллуччи и Алекс Лутц

    Лионель Месси и Антонелла Рокуццо

    Лионель Месси и Антонелла Рокуццо

    Джей Зи и Бейонсе

    Джей Зи и Бейонсе

    Наталья Водянова и Антуан Арно

    Наталья Водянова и Антуан Арно

    Джиджи Хадид и Зейн Малик

    Джиджи Хадид и Зейн Малик

    Рози Хантингтон-Уайтли и Джейсон Стейтем

    Рози Хантингтон-Уайтли и Джейсон Стейтем

    Канье Уэст и Ким Кардашьян

    Канье Уэст и Ким Кардашьян

    Ченнинг Татум и Дженна Дуан-Татум

    Ченнинг Татум и Дженна Дуан-Татум

    ФОТОGetty Images, East News
    Хелен Миррен и Тэйлор Хэкфорд

    Хелен Миррен и Тэйлор Хэкфорд

    Шакира и Жерар Пике

    Шакира и Жерар Пике

    Харрисон Форд и Калиста Флокхарт

    Харрисон Форд и Калиста Флокхарт

    Николь Кидман и Кит Урбан

    Николь Кидман и Кит Урбан

    Роберт Дауни-младший и Сьюзан Дауни

    Роберт Дауни-младший и Сьюзан Дауни

    Брюс Уиллис и Эмма Хемминг

    Брюс Уиллис и Эмма Хемминг

    Уилл Смит и Джада Пинкетт-Смит

    Уилл Смит и Джада Пинкетт-Смит

    Джастин Тимберлейк и Джессика Бил

    Джастин Тимберлейк и Джессика Бил

    Криштиану Роналду и Кубок УЕФА

    Криштиану Роналду и Кубок УЕФА

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