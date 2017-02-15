Самые привлекательные знаменитости в возрасте

Актрису Джейн Сеймур нередко называют девушкой без возраста. Между тем знаменитость разменяла седьмой десяток, сохраняя стройность и фирменное очарование. В чем секрет красоты Джейн Сеймур, знаменитой «девушки Бонда»? Сама кинодива публично заявляла, что никогда не прибегала к помощи пластических хирургов. Единственными комментариями по поводу внешности со стороны актрисы стали отсутствие вредных привычек и хорошие гены. Мы даже не будем вспоминать, что актрисе исполнилось 66 лет – ее неувядающей красоте могут позавидовать многие молодые коллеги.

Джейн Сеймур

По случаю ELLE составил список самых привлекательных знаменитостей в возрасте, которые неизменно востребованы в профессии и являются примером настоящей женской красоты.

Сьюзан Сарандон, 70 лет

Актриса Сьюзан Сарандон пропагандирует необычный рецепт поддержания фигуры в тонусе. В этом году ей исполняется 71 год, но ее внешность совершенно не соответствует этой цифре. Секрет молодости и стройности Сьюзан Сарандон – пинг-понг. Звезда является членом теннисного клуба и инвестирует в него собственные средства. Актриса считает, что, в отличие от йоги и других видов спорта, пинг-понг – самый веселый способ оставаться в форме.

Кристи Бринкли, 63 года

Поклонники знаменитой американской топ-модели, актрисы, певицы, дизайнера Кристи Бринкли часто задаются вопросом, как в 63 года можно иметь столь потрясающую форму. Знаменитость признается, что секрет ее неувядающей молодости и красоты в вегетарианстве. Не прибегая к пластике, супермодель выглядит едва ли не лучше, чем в молодые годы, когда ее снимки в откровенных купальниках появлялись на обложках мужского издания Sports Illustrated. Прошло много лет, но безупречные формы Бринки до сих пор делают ее желанной моделью для глянца. Пару лет назад американский журнал People сделал 60-летнюю Кристи Бринки героиней своей кавер-стори, а в этом году модель вновь украсила страницы Sports Illustrated.

Джейн Фонда, 79 лет

Дочь знаменитого актера Генри Фонды начала сниматься с юных лет, параллельно работая моделью. Яркие внешние данные и бесспорный актерский талант открывали перед будущей знаменитостью все двери. Особенность стиля жизни актрисы получила много обсуждений в СМИ: фанат фитнеса и здорового образа жизни, Джейн Фонда всегда пропагандировала аэробику, которая позволяла ей много лет оставаться в прекрасной физической форме. Звезда кино доказала, что красота и талант не исключают друг друга. Однако внешность актрисы до сих пор продолжает восхищать поклонников, ведь в свои 79 лет Джейн удается поддерживать идеальную фигуру. Актриса становится звездой любой красной дорожки, блистая в облегающих сексуальных нарядах, которые она все еще может себе позволить.

Софи Лорен, 82 года

Итальянская кинодива и секс-символ 1950-х Софи Лорен – ярчайший пример для подражания и восхищения. В 72 года звезда снялась для известного календаря Pirelli, чем сразила всех своих поклонников. В свои годы знаменитость сумела не только сохранить природные внешние данные, но и отменную физическую форму. На этот счет у Софи Лорен есть собственные секреты молодости и красоты: актриса не курит и не употребляет алкоголь, фанатично следит за питанием. В ее ежедневный рацион на протяжении многих лет входит вода с лимонным соком и йогурт с ложкой пивных дрожжей. Залогом своей неувядающей красоты Лорен считает здоровое питание и регулярные разгрузочные диеты.

Мэрил Стрип, 67 лет

Мэрил Стрип – одна из самых востребованных актрис в возрасте. Однако в 67 лет звезде достаются не только роли престарелых персонажей – напротив, Стрип продолжает играть главных героинь в любовных мелодрамах. Примечательно, что в отличие от большинства звезд «фабрики грез» Стрип не делала пластических операций и не скрывала свой возраст. Свою энергию звезда черпает в семье – все свободное время Мэрил Стрип посвящает родным и близким.

Джерри Холл, 60 лет

Экс-супруга легендарного солиста The Rolling Stones Мика Джаггера прославилась задолго до знакомства со своим звездным возлюбленным. Став самой известной блондинкой в 1970-е, манекенщица успела не только сняться для модных брендов, но и украсить обложки всех топовых глянцевых изданий. Джерри Холл стала не просто иконой стиля, но символом эпохи и признанным эталоном красоты. Кроме того, знаменитость доказала на своем примере, что замужество и материнство не помеха успешной карьере. Супермодель до сих пор востребована в профессии и является амбассадором таких модных брендов, как Chanel, а также совместно с дочерью, моделью Джорджией Мэй Джаггер, успешно снимается для рекламы брендов H&M и Sunglass Hut.

Шер, 70 лет

Знаменитая певица и актриса Шер саму себя называет «живой рекламой пластической хирургии». Неподражаемая звезда с 45-летним стажем в шоу-бизнесе не скрывает того, что из-за особенностей публичной профессии периодически обращается к пластическим хирургам. Кроме того, Шер постоянно тестирует современные способы хирургического омоложения для поддержания формы.

Катрин Денев, 73 года

Французская актриса Катрин Денев остается одной из самых красивых женщин в мире в 73 года. Большинство ее поклонников считает, что с возрастом Денев только расцветает. Сама кинодива никогда не скрывала, сколько ей лет, а, напротив, всегда с достоинством подчеркивала свой возраст. Денев убеждена, что сохранить красоту и молодость ей помогает здоровый образ жизни, отказ от курения и пешие прогулки. А привлекательность, по словам знаменитой француженки, заключается не столько в красоте, сколько в обаянии.

Хелен Миррен, 71 год

Каждое появление Хелен Миррен на очередной премьере всегда бурно обсуждается в прессе. Неудивительно, что выходы актрисы вызывают такой ажиотаж, ведь знаменитость фантастически выглядит, несмотря на преклонный возраст. Стилисты не перестают отмечать прекрасное чувство стиля и элегантные образы Миррен на красных дорожках. Однако главный секрет привлекательности 71-летней звезды в ее стройности и безграничной харизме. Сама кинодива скромно называет секретом своей молодости правильный выбор нарядов.

Дженни Родс, 85 лет