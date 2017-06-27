Сальма Хайек выложила откровенное фото в Instagram

Сальма Хайек появилась в социальных сетях, в том числе в Instagram, только весной 2015 года и сделала это в какой-то степени вынужденно. «После сотен самозванцев, многолетнего промедления и аллергии на технологии я в итоге оказалась здесь», — сообщила актриса.

Аккаунт Хайек достаточно быстро стал популярным, и прежде всего благодаря чувству юмора и непосредственности актрисы. Однако откровенные снимки на странице Сальмы были редкостью. На днях актриса сделала исключение и разместила в Instagram селфи, демонстрирующее ее полностью обнаженную спину, которая отражается в зеркале. «Когда вечеринка кончилась», — подписала фото Сальма.