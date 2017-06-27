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Звезды

Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

27 июня 2017

Сальма Хайек выложила откровенное фото в Instagram

51-летняя актриса показала идеальную фигуру

Сальма Хайек появилась в социальных сетях, в том числе в Instagram, только весной 2015 года и сделала это в какой-то степени вынужденно. «После сотен самозванцев, многолетнего промедления и аллергии на технологии я в итоге оказалась здесь», — сообщила актриса.

Аккаунт Хайек достаточно быстро стал популярным, и прежде всего благодаря чувству юмора и непосредственности актрисы. Однако откровенные снимки на странице Сальмы были редкостью. На днях актриса сделала исключение и разместила в Instagram селфи, демонстрирующее ее полностью обнаженную спину, которая отражается в зеркале. «Когда вечеринка кончилась», — подписала фото Сальма.

Сальма ХайекФОТОInstagram @salmahayek

Пост стал одним из рекордсменов по количеству оставленных комментариев: их набралось более 1500, и почти все они, разумеется, были восторженными. Что неудивительно: актриса, которой в сентябре исполнится 51 год, находится в прекрасной форме.

Сальма ХайекФОТОInstagram @salmahayek
Сальма ХайекФОТОInstagram @salmahayek

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