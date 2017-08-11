Сальма Хайек побывала в гостях у Райана Рейнольдса и Блейк Лайвли

Полная версия
Неожиданное фото актрисы с младшей дочерью супругов
Недавно Сальма Хайек и Райан Рейнольдс завершили съемки в новом фильме «Телохранитель киллера», после чего продолжили общение вне рамок проекта. Так, на днях актриса побывала в гостях у Райана и его жены Блейк Лайвли, о чем поделилась с подписчиками в Instagram, выложив забавное фото. На снимке 50-летняя Сальма стоит возле плиты в фартуке, помешивая что-то в большой кастрюле, а на руках у нее при этом сидит младшая дочь Рейнольдса и Лайвли, 10-месячная Инес. «Когда друзья пригласили тебя на ужин, а вместо этого ты делаешь всю домашнюю работу за них», — в шутливой форме подписала снимок Хайек.
Как сообщают источники, сейчас Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли вовсю пытаются завести третьего ребенка. Актриса мечтает подарить мужу долгожданного наследника. На данный момент пара воспитывает двоих дочерей, Джеймс и Инес. Если в ближайшем будущем в звездном семействе действительно случится пополнение, подходящая няня для малышей в лице Сальмы Хайек у них уже точно есть. Что касается 50-летней актрисы, то с 2009 года она замужем за 55-летним французским миллиардером Франсуа Анри-Пино, в браке с которым воспитывает 10-летнюю дочь Валентину.