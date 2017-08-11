Сальма Хайек побывала в гостях у Райана Рейнольдса и Блейк Лайвли

Недавно Сальма Хайек и Райан Рейнольдс завершили съемки в новом фильме «Телохранитель киллера», после чего продолжили общение вне рамок проекта. Так, на днях актриса побывала в гостях у Райана и его жены Блейк Лайвли, о чем поделилась с подписчиками в Instagram, выложив забавное фото. На снимке 50-летняя Сальма стоит возле плиты в фартуке, помешивая что-то в большой кастрюле, а на руках у нее при этом сидит младшая дочь Рейнольдса и Лайвли, 10-месячная Инес. «Когда друзья пригласили тебя на ужин, а вместо этого ты делаешь всю домашнюю работу за них», — в шутливой форме подписала снимок Хайек.