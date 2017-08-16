С кем встречаются Роман Абрамович и Даша Жукова после расставания?

Совсем недавно сначала западные СМИ, а затем и сами Роман Абрамович и Даша Жукова сообщили о своем расставании. Прошло меньше двух недель, а пресса уже пишет о новых возможных романах бывших супругов.

Роман Абрамович и Даша Жукова ФОТО GettyImages

Сообщается, что Даша Жукова встречается с греческим миллиардером Ставросом Ниархосом. Пара давно дружит, а теперь их отношения якобы перешли на новый уровень. Интриги добавила Божена Рынска, написавшая на своей странице в Facebook, что знает, с кем роман у Даши Жуковой.

«Но не скажу, и не просите. .. Он красивый и носатый. Как молодой Абрамович, но выше и красивее», — отметила Рынска в комментариях к своему посту, вызвавшему бурный резонанс. Там же она сообщила, что новый роман Жуковой длится «уже месяца три».

Даша Жукова и Ставрос Ниархос ФОТО GettyImages

Сам 32-летний Ниархос, кстати, недавно расстался со своей невестой, австралийской моделью Джессикой Харт. А вообще на его счету романы с Линдси Лохан, Мэри-Кейт Олсен и Пэрис Хилтон.

Что до Абрамовича, российские СМИ пишут, что в последнее время его часто можно видеть вместе с актрисой Юлией Пересильд. Предполагается также, что Роман Аркадьевич может встречаться с бывшей невестой Антона Сихарулидзе Надеждой Оболенцевой. Но та же Божена Рынска в соцсетях это опровергла.

Роман Абрамович и Юлия Пересильд

Разумеется, официальных комментариев Абрамовича и Жуковой относительно их личной жизни не было, и вряд ли они появятся.

Напомним, что Роман Абрамович и Даша Жукова познакомились в 2005 году, спустя несколько лет поженились. В 2009-м у них родился сын Аарон Александр, а в 2013-м — дочь Лея.

Даша Жукова, Лея и Роман Абрамович