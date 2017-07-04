С кем встречается бывшая девушка Леонардо Ди Каприо?

Леонардо Ди Каприо и «ангел» Victoria’s Secret Нина Агдал встречались почти год, однако в мае стало известно, что голливудский сердцеед и модель расстались, хотя поклонники Лео были уверены — на этот раз все серьезно. Теперь Ди Каприо все чаще встречают в компании других девушек, а недавно американские таблоиды даже заподозрили, что он тайно встречается с возлюбленной Кристен Стюарт Стеллой Максвелл.

Нина же предпочитает скрывать свою личную жизнь, но на днях репортерам удалось выяснить, кто претендует на внимание модели. Агдал заметили в компании 22-летнего сына актрисы Кристи Бринкли. Нина и Джек Бринкли-Кук гуляли по городу, флиртовали и шутили. Источники, близкие к модели, сообщают, что выходные молодые люди также провели вместе: «Они были на вечеринке по случаю 19-летия сестры Джека».

Джек Бринкли-Кук и Нина Агдал ФОТО Legion-Media