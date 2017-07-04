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    Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

    04 июля 2017

    С кем встречается бывшая девушка Леонардо Ди Каприо?

    У Нины Агдал новый роман

    Леонардо Ди Каприо и «ангел» Victoria’s Secret Нина Агдал встречались почти год, однако в мае стало известно, что голливудский сердцеед и модель расстались, хотя поклонники Лео были уверены — на этот раз все серьезно. Теперь Ди Каприо все чаще встречают в компании других девушек, а недавно американские таблоиды даже заподозрили, что он тайно встречается с возлюбленной Кристен Стюарт Стеллой Максвелл.

    Леонардо Ди Каприо и Нина Агдал

    Нина же предпочитает скрывать свою личную жизнь, но на днях репортерам удалось выяснить, кто претендует на внимание модели. Агдал заметили в компании 22-летнего сына актрисы Кристи Бринкли. Нина и Джек Бринкли-Кук гуляли по городу, флиртовали и шутили. Источники, близкие к модели, сообщают, что выходные молодые люди также провели вместе: «Они были на вечеринке по случаю 19-летия сестры Джека».

    Джек Бринкли-Кук и Нина Агдал

    Джек Бринкли-Кук и Нина Агдал

    ФОТОLegion-Media

    Напомним, Нина Агдал и Леонардо Ди Каприо начали встречаться в мае 2016 года — тогда их впервые заметили вместе в одном из клубов Нью-Йорка. Но, несмотря на то, что актер, по сообщениям инсайдеров, действительно был влюблен в модель, они расстались ровно через год. Причины разрыва неизвестны, однако источники также добавляют, что всему виной плотные рабочие графики звезд.

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