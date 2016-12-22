Русская диета беременной Ирины Шейк

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Красавица опубликовала кадры своего рациона
Ирина Шейк, которая находится в ожидании первенца, стала самой обсуждаемой звездой последних недель. Модель не сбавляет градус светской активности — беременность не помешала ей принять участие в шоу Victoria's Secret, и именно это триумфальное появление русской красавицы на подиуме заставило СМИ открыто обсуждать ее интересное положение. Поводов для новостей добавили и кольцо на том самом пальце от жениха, актера Брэдли Купера, и неспешные прогулки с будущей свекровью, которые демонстрируют, что свадьбе быть — это лишь вопрос времени.
Victoria's Secret
Глория Кампано и Ирина Шейк
Недавно же звездная красавица поделилась с поклонниками тем, что входит в ее ежедневный рацион. Так, оказалось, что в меню беременной звезды преобладают блюда русской кухни — не очень беспокоясь набрать лишнее, Ирина с явным удовольствием выложила на своей странице фото блинов с черной икрой.
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