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Звезды

Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

22 декабря 2016

Русская диета беременной Ирины Шейк

Красавица опубликовала кадры своего рациона

Ирина Шейк, которая находится в ожидании первенца, стала самой обсуждаемой звездой последних недель. Модель не сбавляет градус светской активности — беременность не помешала ей принять участие в шоу Victoria's Secret, и именно это триумфальное появление русской красавицы на подиуме заставило СМИ открыто обсуждать ее интересное положение. Поводов для новостей добавили и кольцо на том самом пальце от жениха, актера Брэдли Купера, и неспешные прогулки с будущей свекровью, которые демонстрируют, что свадьбе быть — это лишь вопрос времени.

Victoria's Secret

Victoria's Secret

Глория Кампано и Ирина Шейк

Глория Кампано и Ирина Шейк

Недавно же звездная красавица поделилась с поклонниками тем, что входит в ее ежедневный рацион. Так, оказалось, что в меню беременной звезды преобладают блюда русской кухни — не очень беспокоясь набрать лишнее, Ирина с явным удовольствием выложила на своей странице фото блинов с черной икрой.

Ирина Шейк

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