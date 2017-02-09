Роузи Хантингтон-Уайтли подтвердила беременность

Слухи о беременности британской супермодели Роузи Хантингтон-Уайтли наконец подтвердились. Возлюбленная актера Джейсона Стейтема выложила в Instagram свою фотографию в бикини, где хорошо виден ее округлившийся живот.

Автором снимка стал жених и отец будущего ребенка модели. Пост уже набрал больше 167 тысяч лайков, один из которых поставила коллега Роузи, российская топ-модель Ирина Шейк. Кстати, Ирина сейчас тоже ждет ребенка.

Для 29-летней Хантингтон-Уайтли и 49-летнего Стейтема этот ребенок будет первым. Актер и модель вместе уже почти семь лет. В начале 2016 года они объявили о помолвке. Поскольку Роузи и Джейсон не любят предавать свою личную жизнь огласке, долгое время бывший «ангел» Victoria’s Secret скрывала свое положение.