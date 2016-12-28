Итоги 2016 главные события уходящего года
Лучшая обложка ELLE 2016 выбор года
Новый год 2017 готовимся к празднику
Выбор подарков лучший презент на праздники - какой он?
Мода
Красота
Звезды
Отношения
Стиль жизни
ELLE Decoration
ГороскопыТестыКонкурсыВидео

вход

Рассылка ElleiPad версия

Полная версия

Мода
Красота
Звезды
Отношения
Стиль жизни
ELLE Decoration
ГороскопыТестыКонкурсыВидео

Звезды

Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

28 декабря 2016

Российские звезды посетили премьеру исторической саги «Викинг»

Вчера, 27 декабря, в Москве состоялась премьера самого масштабного российского фильма года

В столичном кинотеатре «Октябрь» вчера вечером была впервые показана историческая сага о Рюриках «Викинг» режиссера Андрея Кравчука. Представить фильм публике приехал Данила Козловский, сыгравший в картине главную роль, — князя Владимира. Компанию актеру составила его девушка Ольга Зуева.

Также вчера на премьерном показе блистала исполнительница главной женской роли, княгини Ирины, - актриса Светлана Ходченкова.

Среди звездных гостей премьеры были замечены Ксения Собчак, Чулпан Хаматова, Рената Литвинова, Андрей Малахов, Филипп Киркоров и многие другие.

Напомним, что для съемок высокобюджетного фильма, который называют российской версией «Игры престолов», было построено шесть декорационных комплексов, сшито более полутора тысяч оригинальных костюмов и создано более восьмисот планов компьютерной графики. В широкий прокат исторический блокбастер выходит, как и запланировано, ‪29 декабря‬. Уже завтра «Викинг» можно будет увидеть во всех кинотеатрах страны.

Умерла актриса Кэрри Фишер, сыгравшая Лею в «Звездных войн»Дженнифер Лопес подтвердила роман с Дрейком

ELLE проекты

Основной инстинктСекреты соблазнения, которые должна знать каждая девушка
Стеша Маликова успевает все!Участвуйте в конкурсе и выигрывайте стильные призы
200 призов в новогодней игреНе теряйте времени – игра уже началась!
Самый дерзкий конкурс годаКому достанется роскошный приз от Urban Decay
Французская легендаГорнолыжный отдых для всей семьи

Читайте также

Кино«Викинг»: 10 фактов о фильме, которые вы не знали
НовостиМилла Йовович побывала на премьере фильма «Обитель зла 6»
НовостиФото дня: Райан Гослинг и Эмма Стоун на премьере «Ла-Ла Ленд»
КиноСкоро в кино: 10 премьер декабря

ELLE рекомендует

ПрактикаБожественное тело: 9 фактов о диете ангела
Звездный стильМодные провалы 2016: самые неудачные платья знаменитостей
ЗдоровьеКак правильно спать, чтобы высыпаться?
ПрактикаШесть секретов женщин, которые всегда соблазнительно пахнут

Лучшее на Elle

ЕдаПод бой курантов: 7 оригинальных рецептов к Новому году
ПрактикаМакияж на Новый год 2017
ПрактикаБьюти-итоги 2016 года
СобытияГлавные события 2016 года
ПрактикаЛучшие итальянские бренды сумок
ПсихологияНумерологический прогноз на 2017 год
ТрендыМаникюр на Новый год 2017
ПрактикаНовогодние коллекции макияжа
Любовь и сексЛюбовный гороскоп на 2017 год
ЕдаНовогодний стол в год Петуха
ПрактикаУрок русского: новые и лучшие ароматы про Россию
ПсихологияСуществует ли женская дружба?
Подпишитесь на нашу рассылкуРассылка ELLE
Цифровая версия журнала
Печатная
версия журналаОформить подписку
Мобильное приложение Elle.ru
БРЕНД ELLEподписка на журналКоманда ELLEПравовая информацияРеклама на ELLE

Все статьи
© 2006-2016 ELLE, Hearst Shkulev Media OOO «Хёрст Шкулёв Медиа» Все права защищены
Поздравляем!
Вы успешно подписались на рассылку ELLE
Поздравляем!
Вы успешно подписались на рассылку ELLE Decoration
Извините, произошла ошибка!
Попробуйте еще раз
Поздравляем!
Вы успешно активировали свою учетную запись и теперь можете использовать все преимущества Women's Network
Добро пожаловать!
Регистрация прошла успешно.
Добро пожаловать!
Регистрация прошла успешно. К сожалению, данный аккаунт не активен. Активируйте его по ссылке в письме. Также вы можете создать новый аккаунт.