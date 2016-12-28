Напомним, что для съемок высокобюджетного фильма, который называют российской версией «Игры престолов», было построено шесть декорационных комплексов, сшито более полутора тысяч оригинальных костюмов и создано более восьмисот планов компьютерной графики. В широкий прокат исторический блокбастер выходит, как и запланировано, ‪29 декабря‬. Уже завтра «Викинг» можно будет увидеть во всех кинотеатрах страны.