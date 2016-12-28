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Вчера, 27 декабря, в Москве состоялась премьера самого масштабного российского фильма года
В столичном кинотеатре «Октябрь» вчера вечером была впервые показана историческая сага о Рюриках «Викинг» режиссера Андрея Кравчука. Представить фильм публике приехал Данила Козловский, сыгравший в картине главную роль, — князя Владимира. Компанию актеру составила его девушка Ольга Зуева.
Также вчера на премьерном показе блистала исполнительница главной женской роли, княгини Ирины, - актриса Светлана Ходченкова.
Среди звездных гостей премьеры были замечены Ксения Собчак, Чулпан Хаматова, Рената Литвинова, Андрей Малахов, Филипп Киркоров и многие другие.
Напомним, что для съемок высокобюджетного фильма, который называют российской версией «Игры престолов», было построено шесть декорационных комплексов, сшито более полутора тысяч оригинальных костюмов и создано более восьмисот планов компьютерной графики. В широкий прокат исторический блокбастер выходит, как и запланировано, 29 декабря. Уже завтра «Викинг» можно будет увидеть во всех кинотеатрах страны.
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