Роскошная Моника Беллуччи снимется у российского режиссера

Знаменитая актриса Моника Беллуччи прилетела вчера в Москву в сопровождении режиссера Эмира Кустурицы. ‪Сегодня вечером они представят российским зрителям свой новый фильм «По млечному пути». Как мы уже писали, партнером Моники по съемочной площадке выступил сам режиссер картины. По сюжету между их героями вспыхивает страсть . Судя по трейлеру, в фильме есть и откровенные сцены — в свои 52 года Моника ничуть не стесняется обнажаться перед камерой, и надо признать, что выглядит она великолепно.

На закрытом завтраке с прессой кинозвезда рассказала о том, как впервые встретилась с Кустурицей. «Это было в лифте в Каннах , в 2002-м году, когда я представляла там фильм «Необратимость», — вспоминает она. — Мы не разговаривали, просто проехали вместе несколько этажей. И когда он вышел, я выдохнула».

«По млечному пути» — первая совместная работа итальянской актрисы и сербского режиссера. В будущем же Беллуччи страстно хочет сняться в российском кино. «Ваша страна внесла огромный вклад в мировой кинематограф. Но и современные режиссеры делают отличное кино. Например, фильм «Левиафан» . В России чудесные режиссеры — Тарковский, Михалков , Кончаловский . Но мне пока не поступали предложения от российских режиссеров», — с сожалением заметила звезда.

Также Моника призналась, что в нашей культуре ей очень нравится совмещение трагического и комического, непоколебимая вера в то, что все будет хорошо, и умение выживать в любых условиях.

Не сомневаемся, что вскоре после этого озвученного желания на актрису посыпаются предложения от российских кинопродюсеров. А может, актриса последует примеру своих коллег: Орнеллы Мути, Стивена Сигала, Жерара Депардье – и станет нам еще ближе?