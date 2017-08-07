Полная версия
Российский миллиардер и его избранница развелись
Самая обсуждаемая, влиятельная и красивая русская пара в мире - Роман Абрамович и Дарья Жукова - официально рассталась. Об этом сегодня сообщил американский ресурс PageSix.com. Много лет отношения супругов казались очень гармоничными, пока пару лет назад в СМИ впервые не заговорили о разного рода непримиримых противоречиях. Однако пара неоднократно опровергала эту информацию и воздерживалась от комментариев.
Сегодня супруги опубликовали официальное заявление о своем разводе.
«После 10 лет совместной жизни мы приняли нелегкое решение расстаться, но остаемся близкими друзьями, родителями двух замечательных детей и партнерами в проектах, которые начинали и развивали вместе.
Мы намерены совместно воспитывать наших детей и продолжать работу в качестве сооснователей Музея современного искусства «Гараж» в Москве и культурного центра на острове Новая Голландия в Санкт-Петербурге. Мы просим всех проявить уважение к нашей частной жизни в этот непростой период».
Роман Абрамович и Даша Жукова с сыном Аароном
Напомним, Роман Абрамович и Дарья Жукова познакомились в 2005 году, а спустя несколько лет поженились. В 2009-м у них родился сын Аарон Александр, а в 2013-м дочь Лея.