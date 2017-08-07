Самая обсуждаемая, влиятельная и красивая русская пара в мире - Роман Абрамович и Дарья Жукова - официально рассталась. Об этом сегодня сообщил американский ресурс PageSix.com. Много лет отношения супругов казались очень гармоничными, пока пару лет назад в СМИ впервые не заговорили о разного рода непримиримых противоречиях. Однако пара неоднократно опровергала эту информацию и воздерживалась от комментариев.

Сегодня супруги опубликовали официальное заявление о своем разводе.

«После 10 лет совместной жизни мы приняли нелегкое решение расстаться, но остаемся близкими друзьями, родителями двух замечательных детей и партнерами в проектах, которые начинали и развивали вместе.

Мы намерены совместно воспитывать наших детей и продолжать работу в качестве сооснователей Музея современного искусства «Гараж» в Москве и культурного центра на острове Новая Голландия в Санкт-Петербурге. Мы просим всех проявить уважение к нашей частной жизни в этот непростой период».