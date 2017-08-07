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    Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

    07 августа 2017

    Роман Абрамович и Даша Жукова расстались

    Российский миллиардер и его избранница развелись

    Самая обсуждаемая, влиятельная и красивая русская пара в мире - Роман Абрамович и Дарья Жукова - официально рассталась. Об этом сегодня сообщил американский ресурс PageSix.com. Много лет отношения супругов казались очень гармоничными, пока пару лет назад в СМИ впервые не заговорили о разного рода непримиримых противоречиях. Однако пара неоднократно опровергала эту информацию и воздерживалась от комментариев.

    Роман Абрамович и Даша Жукова

    Сегодня супруги опубликовали официальное заявление о своем разводе.

    «После 10 лет совместной жизни мы приняли нелегкое решение расстаться, но остаемся близкими друзьями, родителями двух замечательных детей и партнерами в проектах, которые начинали и развивали вместе.

    Мы намерены совместно воспитывать наших детей и продолжать работу в качестве сооснователей Музея современного искусства «Гараж» в Москве и культурного центра на острове Новая Голландия в Санкт-Петербурге. Мы просим всех проявить уважение к нашей частной жизни в этот непростой период».

    Роман Абрамович и Даша Жукова с сыном Аароном

    Роман Абрамович и Даша Жукова с сыном Аароном

    Напомним, Роман Абрамович и Дарья Жукова познакомились в 2005 году, а спустя несколько лет поженились. В 2009-м у них родился сын Аарон Александр, а в 2013-м дочь Лея.

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