Рождество по-семейному: праздник у Майли Сайрус

Что ни говори, а рождественский дух творит чудеса, и даже знаменитости оставляют все размолвки и неудачные жизненные моменты позади ради того, чтобы отлично завершить год. Майли Сайрус – прекрасное тому доказательство. Не секрет, что в истории любви известной певицы и Лиама Хемсворта были не только светлые периоды, однако они нашли в себе силы справиться с трудностями, и быть вместе. И заслуженная награда за это – совместный снимок актера, Майли и ее дружной семьи.