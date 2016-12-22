Рождество по-семейному: праздник у Майли Сайрус

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Родственники популярной звезды собрались вместе ради общей фотографии
Что ни говори, а рождественский дух творит чудеса, и даже знаменитости оставляют все размолвки и неудачные жизненные моменты позади ради того, чтобы отлично завершить год. Майли Сайрус – прекрасное тому доказательство. Не секрет, что в истории любви известной певицы и Лиама Хемсворта были не только светлые периоды, однако они нашли в себе силы справиться с трудностями, и быть вместе. И заслуженная награда за это – совместный снимок актера, Майли и ее дружной семьи.
Вообще, певица пребывает в приподнятом настроении, и с радостью делится радостью с поклонниками через социальные сети. Больше всего удовольствия Майли доставляет ее любимец – пушистая белая собака.
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