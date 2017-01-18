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Звезды

Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

18 января 2017

Родная мать приемной дочери Анджелины Джоли хочет общаться со своим ребенком

Биологическая мать 12-летней Захары просит актрису разрешить ей поддерживать связь с дочерью

В 2005 году Анджелина Джоли удочерила шестимесячную девочку из Эфиопии по имени Захара. По документам малышка была сиротой: ее мать Ментеваб Давит Лебисо умерла от СПИДа. Однако несколько лет назад якобы погибшая эфиопка дала о себе знать. Она рассказала, что родила дочь в результате изнасилования, а потом просто не смогла прокормить ее из-за нищеты и была вынуждена бросить. Поскольку ранее смерть биологической матери Захары подтвердила бабушка девочки, а правительство страны дало Анджелине Джоли добро, официально матерью Захары осталась голливудская актриса. Тогда Лебисо попросила хотя бы о возможности видеться с дочерью и теперь публично обратилась к Джоли через прессу.

Анджелина Джоли с дочерьми Захарой и Шайло

Анджелина Джоли с дочерьми Захарой и Шайло

ФОТОGetty Images

«Я просто хочу, чтобы она знала, что я жива, хочу иметь возможность общаться с ней. Я не прошу свою дочь назад. Хочу лишь поддерживать связь, звонить ей и иногда разговаривать с ней. Анджелина стала для нее лучшей мамой, чем могла бы когда-нибудь стать я. Но я постоянно скучаю по ней, мечтаю услышать ее голос и увидеть лицо. Я хочу отмечать с ней ее день рождения и другие праздники. Мы все когда-нибудь умрем, и прежде чем это произойдет со мной, я хочу, чтобы она узнала меня и чтобы вспомнила, что ее семья здесь, в Эфиопии», — взмолилась Ментеваб в интервью Daily Mail.

Анджелина Джоли с дочерью Захарой

Анджелина Джоли с дочерью Захарой

Сама Захара знает, что ее биологическая мать жива. Полтора года назад она объявила родителям, что хочет познакомиться с ней и даже на время переехать к ней. Но, судя по словам Лебисо, их знакомство так и не состоялось, скорее всего, из-за проблем в семье Джоли-Питт, которые привели к разводу одной из самых красивых пар Голливуда. Сейчас Анджелине Джоли тоже не до разрешения конфликта с эфиопкой: бракоразводный процесс между ней и Брэдом Питтом еще идет.

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