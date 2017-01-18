Родная мать приемной дочери Анджелины Джоли хочет общаться со своим ребенком

В 2005 году Анджелина Джоли удочерила шестимесячную девочку из Эфиопии по имени Захара. По документам малышка была сиротой: ее мать Ментеваб Давит Лебисо умерла от СПИДа. Однако несколько лет назад якобы погибшая эфиопка дала о себе знать. Она рассказала, что родила дочь в результате изнасилования, а потом просто не смогла прокормить ее из-за нищеты и была вынуждена бросить. Поскольку ранее смерть биологической матери Захары подтвердила бабушка девочки, а правительство страны дало Анджелине Джоли добро, официально матерью Захары осталась голливудская актриса. Тогда Лебисо попросила хотя бы о возможности видеться с дочерью и теперь публично обратилась к Джоли через прессу.

Анджелина Джоли с дочерьми Захарой и Шайло ФОТО Getty Images

«Я просто хочу, чтобы она знала, что я жива, хочу иметь возможность общаться с ней. Я не прошу свою дочь назад. Хочу лишь поддерживать связь, звонить ей и иногда разговаривать с ней. Анджелина стала для нее лучшей мамой, чем могла бы когда-нибудь стать я. Но я постоянно скучаю по ней, мечтаю услышать ее голос и увидеть лицо. Я хочу отмечать с ней ее день рождения и другие праздники. Мы все когда-нибудь умрем, и прежде чем это произойдет со мной, я хочу, чтобы она узнала меня и чтобы вспомнила, что ее семья здесь, в Эфиопии», — взмолилась Ментеваб в интервью Daily Mail.

Анджелина Джоли с дочерью Захарой