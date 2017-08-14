Роберт Паттинсон намекнул на возможность работы с Кристен Стюарт

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Актер больше не стесняется своего участия в «Сумерках» и допускает, что может вернуться в проект
Неделю назад глава Lionsgate, кинокомпании, выпустившей сагу «Сумерки», сообщил, что продолжение последует, как только автор книг Стефани Майер возьмется за перо. «Можно рассказать еще много историй, и мы готовы это сделать», — сказал топ-менеджер. Никаких комментариев о возможном участии в новых проектах исполнителей главных ролей сделано не было, но интригу неожиданно внес Роберт Паттинсон. Когда журналист The Huffington Post озвучил актеру слова представителя Lionsgate, Паттинсон воодушевившись, переспросил, правда ли это, после чего восторженно крикнул: «О, да!». Репортер поинтересовался, значит ли такая реакция, что Роберт готов вернуться во франшизу. «Ну, никогда ничего не ясно заранее. В то время меня этот проект вдохновлял. Это действительно было классно», — расплывчато ответил Паттинсон.
При этом отношение актера к «Сумеркам» заметно изменилось: если в конце работы в проекте он категорически отвергал любые предположения о новых фильмах саги и демонстрировал свое пренебрежение, то теперь «с уважением воспринимает любовь поклонниц, давших возможность авторам франшизы заработать три миллиарда долларов». «Роб отдает себе отчет, что его репутация навсегда связана с Эдвардом Калленом, и нет смысла этому сопротивляться», — пишет автор статьи.
Вероятность возвращения в «Сумерки», озвученная Паттинсоном, означает, что актер готов вновь работать со своей бывшей коллегой и подругой Кристен Стюарт. Роман пары начался в 2008-м и официально закончился в 2012 году, после того как Кристен изменила Роберту с режиссером фильма «Белоснежка и охотник» Рупертом Сандерсом. Расставание было тяжелым, тем более что происходило на виду у публики. Позже, в октябре прошлого года, впервые заговорив о своих отношениях с Паттинсоном, Стюарт назвала их роман «фальшивым», однако совсем недавно, пару недель назад, вернувшись к этой теме, призналась, что ее любовь была «настоящей».