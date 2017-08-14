Роберт Паттинсон намекнул на возможность работы с Кристен Стюарт

Неделю назад глава Lionsgate, кинокомпании, выпустившей сагу «Сумерки», сообщил, что продолжение последует, как только автор книг Стефани Майер возьмется за перо. «Можно рассказать еще много историй, и мы готовы это сделать», — сказал топ-менеджер. Никаких комментариев о возможном участии в новых проектах исполнителей главных ролей сделано не было, но интригу неожиданно внес Роберт Паттинсон. Когда журналист The Huffington Post озвучил актеру слова представителя Lionsgate, Паттинсон воодушевившись, переспросил, правда ли это, после чего восторженно крикнул: «О, да!». Репортер поинтересовался, значит ли такая реакция, что Роберт готов вернуться во франшизу. «Ну, никогда ничего не ясно заранее. В то время меня этот проект вдохновлял. Это действительно было классно», — расплывчато ответил Паттинсон.

При этом отношение актера к «Сумеркам» заметно изменилось: если в конце работы в проекте он категорически отвергал любые предположения о новых фильмах саги и демонстрировал свое пренебрежение, то теперь «с уважением воспринимает любовь поклонниц, давших возможность авторам франшизы заработать три миллиарда долларов». «Роб отдает себе отчет, что его репутация навсегда связана с Эдвардом Калленом, и нет смысла этому сопротивляться», — пишет автор статьи.