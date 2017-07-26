Роберт Паттинсон и FKA Twigs готовятся к свадьбе?

Вчера в эфире программы Говарда Стерна Роберт Паттинсон впервые откровенно рассказал о своих отношениях с Талией Барнетт, более известной под псевдонимом FKA Twigs. В частности, на вопрос ведущего о том, собирается ли пара пожениться в ближайшее время, 31-летий актер многозначительно ответил: «Да, что-то вроде этого. Талия удивительная женщина. Она безумно талантливая, будто из другого мира». Стоит ли говорить, что поклонники звездной пары сразу же расценили это как новость о готовящейся свадьбе знаменитостей.

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Кроме того, Паттинсон объяснил, почему он и FKA Twigs стараются как можно реже говорить о своих отношениях с журналистами: «Окружающие постоянно ждут от меня каких-то решений и поступков, поэтому иногда необходимо просто делать так, как хочется. Именно поэтому мы с Талией стараемся оградить свою личную жизнь от прессы».