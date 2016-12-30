Роб Кардашьян попал в больницу

Недавно в сети появилась информация о том, что Роб Кардашьян, переживающий в последнее время непростое время, оказался на больничной койке. Представителя известного клана и звезду реалити-шоу «Светская жизнь семейства Кардашьян» госпитализировали накануне, ‪в четверг вечером‬. Стоит отметить, что в клинику в Хидден-Хиллс, куда отправили Роба, сразу прибыли его гражданская жена Блэк Чайна, а также мама Крис Дженнер с бойфрендом Кори Гэмблом, поэтому СМИ сделали вывод, что состояние Кардашьяна вызывает опасения.

Блэк Чайна и Роб Кардашьян

Впрочем, по информации источников, Роба выпишут уже сегодня. Официально никакого заявления о причинах госпитализации не было, но пресса пишет, что все дело в осложении на почве сахарного диабета 2 типа. Этот диагноз был поставлен Кардашьяну в прошлом году, но, несмотря на это и предостережения медиков, Роб не слишком заботится о здоровье, не следит за питанием и, как следствие, набирает вес. В последние недели из-за стресса, вызванного размолвкой с подругой Блэк Чайной и ее уходом, Кардашьян перестал принимать лекарства (летом стало известно, что молодой человек принимает инсулин и другие препараты) и активно «заедал» эмоциональные проблемы. «Его здоровье сейчас совсем не в порядке. Роб признается, что не в состоянии нормально соображать из-за осложнений диабета», — говорит инсайдер.

По другой же информации, в больницу Кардашьян попал по причинам, связанным как раз-таки со стрессом и депрессией. В середине декабря Блэк Чайна ушла от Кардашьяна, забрав их дочь Дрим Рене, родившуюся месяцем ранее. Неделю спустя после расставания пары случился скандал — в Сети появилась переписка Чайны с друзьями; Блэк нелицеприятно отзывалась о бойфренде и сообщала, что если в течение года Роб на ней не женится, она его оставит.

Кардашьян отреагировал на это внушительным постом, обвинив подругу в лицемерии и изменах. «Я сожалею, что был предельно открыт в отношениях, и чувствую себя ужасно после того, как увидел переписку Блэк. Я буквально убит горем. Можете считать меня слабаком, но я предельно серьезно отношусь к тому, что считаю своей семьей. Чайна была моей семьей, мы хотели пожениться, я относился к ней как к королеве. Блэк вместе с нашей прекрасной дочерью покинула наш красивый дом, который я купил для всех нас совсем недавно. Я давал Блэк все, но оказалось, что я просто был частью ее плана. Узнать из ее переписки с подругой, что она собиралась исключить меня из своей жизни через год... Это убивает меня, так же как и то, что я был не единственным ее мужчиной в последнее время», — написал Кардашьян, опубликовав также фото пустого дома.