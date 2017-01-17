Роб Кардашьян и Блэк Чайна появились вместе на публике

Роб Кардашьян и Блэк Чайна впервые с момента рождения их первенца вышли вместе на публику. Звездная пара посетила вечеринку в нью-йоркском ночном клубе Sapphire, причем Блэк подробно поведала о проведенном там времени в Snapchat. Окруженная подругами, рэперша демонстрировала пользователям сервиса свой откровенный наряд — кружевной комбинезон. «Роб, Чайна, а также их друзья танцевали и пировали всю ночь», — сообщают таблоиды.

Блэк Чайна и Роб Кардашьян ФОТО SN

Поездка в Нью-Йорк, предпринятая молодыми родителями (их дочь Дрим Рене родилась ‪10 ноября‬), была кратковременной: Роб и Блэк прилетели в город в воскресенье и уже на следующий день вернулись обратно. «Блэк Чайна явно не хотела надолго расставаться со своими детьми», — отметил инсайдер. Кроме Дрим Рене у Чайны есть четырехлетний сын Кинг Кайро Стивенсон, отцом которого является рэпер Тайга.

Что касается ее отношений с представителем клана Кардашьян, они стали достоянием общественности ровно год назад. Новость о том, что пара ждет ребенка, пресса сообщила в мае. Тогда же Блэк и Роб подтвердили это, опубликовав соответствующие эмодзи в Instagram. В середине декабря СМИ вовсю обсуждали громкое расставание Кардашьяна и Чайны. Роб обвинил подругу в измене и корыстном умысле по отношению к нему, а сама Блэк якобы ушла от бывшего возлюбленного вместе с их общим ребенком, родившимся месяц назад. «Я сожалею, что был предельно открыт в отношениях, и чувствую себя ужасно после того, как увидел переписку Блэк. Я буквально убит горем. Можете считать меня слабаком, но я предельно серьезно отношусь к тому, что считаю своей семьей. Чайна была моей семьей, мы хотели пожениться, я относился к ней как к королеве. Блэк вместе с нашей прекрасной дочерью покинула наш красивый дом, который я купил для всех нас совсем недавно. Я давал Блэк все, но оказалось, что я просто был частью ее плана. Узнать из ее переписки с подругой, что она собиралась исключить меня из своей жизни через год... Это убивает меня, так же как и то, что я был не единственным ее мужчиной в последнее время», — написал тогда Кардашьян, опубликовав также фото пустого дома.