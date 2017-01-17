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Звезды

Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

17 января 2017

Роб Кардашьян и Блэк Чайна появились вместе на публике

Звездная пара прилетела на сутки в Нью-Йорк, чтобы повеселиться в ночном клубе

Роб Кардашьян и Блэк Чайна впервые с момента рождения их первенца вышли вместе на публику. Звездная пара посетила вечеринку в нью-йоркском ночном клубе Sapphire, причем Блэк подробно поведала о проведенном там времени в Snapchat. Окруженная подругами, рэперша демонстрировала пользователям сервиса свой откровенный наряд — кружевной комбинезон. «Роб, Чайна, а также их друзья танцевали и пировали всю ночь», — сообщают таблоиды.

Блэк Чайна и Роб Кардашьян

Блэк Чайна и Роб Кардашьян

ФОТОSN

Поездка в Нью-Йорк, предпринятая молодыми родителями (их дочь Дрим Рене родилась ‪10 ноября‬), была кратковременной: Роб и Блэк прилетели в город в воскресенье и уже на следующий день вернулись обратно. «Блэк Чайна явно не хотела надолго расставаться со своими детьми», — отметил инсайдер. Кроме Дрим Рене у Чайны есть четырехлетний сын Кинг Кайро Стивенсон, отцом которого является рэпер Тайга.

Что касается ее отношений с представителем клана Кардашьян, они стали достоянием общественности ровно год назад. Новость о том, что пара ждет ребенка, пресса сообщила в мае. Тогда же Блэк и Роб подтвердили это, опубликовав соответствующие эмодзи в Instagram. В середине декабря СМИ вовсю обсуждали громкое расставание Кардашьяна и Чайны. Роб обвинил подругу в измене и корыстном умысле по отношению к нему, а сама Блэк якобы ушла от бывшего возлюбленного вместе с их общим ребенком, родившимся месяц назад. «Я сожалею, что был предельно открыт в отношениях, и чувствую себя ужасно после того, как увидел переписку Блэк. Я буквально убит горем. Можете считать меня слабаком, но я предельно серьезно отношусь к тому, что считаю своей семьей. Чайна была моей семьей, мы хотели пожениться, я относился к ней как к королеве. Блэк вместе с нашей прекрасной дочерью покинула наш красивый дом, который я купил для всех нас совсем недавно. Я давал Блэк все, но оказалось, что я просто был частью ее плана. Узнать из ее переписки с подругой, что она собиралась исключить меня из своей жизни через год... Это убивает меня, так же как и то, что я был не единственным ее мужчиной в последнее время», — написал тогда Кардашьян, опубликовав также фото пустого дома.

Что же касается Блэк Чайны, ранее она сообщила в Instagram, что ее Snapchat был взломан, итогом чего и стала публикация в сети фрагментов ее переписки, в том числе с Джейденом Смитом и рэпером Young Thug. В одном из сообщений Блэк якобы называет бойфренда «ленивым», «жирдяем» и «психопатом». В другом она пишет, что дает Робу год на то, чтобы он на ней женился, приписывая суровое: «или я его брошу». Скрины переписки Чайны провисели в сети несколько часов, а далее были удалены. Спустя десять дней после скандала таблоиды сообщили, что вся история — не более чем PR-ход. «Роб и Чайна и в самом деле часто ссорятся. Допускаю даже, что они действительно разбежались, но весь этот спектакль с расставанием — инсценировка. Они наслаждаются тем, что одурачили всех, их это забавляет», — утверждал источник, поясняя, что звездной паре нужны высокие рейтинги их реалити-шоу. Правдоподобность версии косвенно подтвердил сам Роб Кардашьян, опубликовав в Новый год в своем Instagram «примирительное» видео, на котором он и Блэк поздравляют всех с праздником.

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