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    Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

    20 июля 2017

    RIP: Честер Беннингтон — штрихи к портрету

    Весь мир обсуждает трагедию, которая случилась с солистом Linkin Park

    Фронтмен группы Linkin Park Честер Беннингтон, как сообщается, был найден мертвым в своем доме в пригороде Лос-Анджелеса. Причиной предположительно стало самоубийство. Музыкант, который в марте отметил 41 год, не оставил предсмертной записки - по крайней мере, пока что полиция об этом не заявляла. Трагедия произошла в день рождения Криса Корнела, лидера Soundgarden, близкого друга Беннингтона. Корнел покончил с собой весной этого года в возрасте 53 лет.

    Linkin Park

    Linkin Park

    «Я потрясен и убит горем, но эта новость - правда. Детали мы сообщим потом», - написал в своем микроблоге в Twitter коллега Честера по Linkin Park Майк Шинода.

    Беннингтон, родившийся 21 марта 1976 года в Фениксе в семье полицейского, пережил тяжелое детство, в том числе насилие со стороны друга отца.

    «Это разрушило мою уверенность в себе», - признавался музыкант позже в одном из интервью. «Как и многие прошедшие через такое, я стыдился и боялся открыться. Я не хотел, чтобы люди думали, что я гей, или что-то в этом роде». После развода родителей Беннингтон остался с отцом и в итоге попал в плохую компанию, довольно быстро подсев на алкоголь и наркотики. Далее он стал заниматься музыкой, сначала в составе группы Grey Daze, затем в Xero, и, наконец, в Linkin Park. Окончательно освободиться от пристрастия к наркотикам Беннингтон смог только в конце нулевых.

    Артист был дважды женат, у него в общей сложности шестеро детей, включая двух приемных.

    «Честер был одним из самых добрых людей, кто приходил ко мне на шоу», - откликнулся на смерть Беннингтона телеведущий Джимми Киммел.

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