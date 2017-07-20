RIP: Честер Беннингтон — штрихи к портрету

Фронтмен группы Linkin Park Честер Беннингтон, как сообщается, был найден мертвым в своем доме в пригороде Лос-Анджелеса. Причиной предположительно стало самоубийство. Музыкант, который в марте отметил 41 год, не оставил предсмертной записки - по крайней мере, пока что полиция об этом не заявляла. Трагедия произошла в день рождения Криса Корнела, лидера Soundgarden, близкого друга Беннингтона. Корнел покончил с собой весной этого года в возрасте 53 лет.

Linkin Park

«Я потрясен и убит горем, но эта новость - правда. Детали мы сообщим потом», - написал в своем микроблоге в Twitter коллега Честера по Linkin Park Майк Шинода. Беннингтон, родившийся 21 марта 1976 года в Фениксе в семье полицейского, пережил тяжелое детство, в том числе насилие со стороны друга отца.

«Это разрушило мою уверенность в себе», - признавался музыкант позже в одном из интервью. «Как и многие прошедшие через такое, я стыдился и боялся открыться. Я не хотел, чтобы люди думали, что я гей, или что-то в этом роде». После развода родителей Беннингтон остался с отцом и в итоге попал в плохую компанию, довольно быстро подсев на алкоголь и наркотики. Далее он стал заниматься музыкой, сначала в составе группы Grey Daze, затем в Xero, и, наконец, в Linkin Park. Окончательно освободиться от пристрастия к наркотикам Беннингтон смог только в конце нулевых.