Рики Мартин готовит «грандиозную» свадьбу

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Певец, осенью обручившийся с Джваном Юсефом, намерен сочетаться браком на своей родине в Пуэрто-Рико
Рики Мартин встречается с художником Джваном Юсефом более полутора лет, прошлой осенью пара объявила о помолвке и начала готовиться к свадьбе. Точная дата торжества пока не названа, но церемония и вечеринка будут «грандиозными». Об этом сообщил сам певец.
«Событие будет грандиозным — шумным и ярким, как принято в Латинской Америке. Я хочу, чтобы свадьба была устроена на моей родине, в Пуэрто-Рико», — сказал Рики Мартин. При этом церемония станет очень интернациональной по духу — съедется множество гостей из разных стран, к тому же Джван Юсеф настоящий космополит: у него есть сирийские и армянские корни, он вырос в Швеции и как художник состоялся в Лондоне.
Кроме того, Рики признался, что организация свадьбы оказалась непростым делом. «Все обычно рассказывают, как это невероятно, но почти никто не делится впечатлениями от процесса подготовки. Это дико сложно. Я даже не подозревал, что все настолько трудно, пока не столкнулся с этим лично, тем более когда речь идет об идеальной свадьбе — чтобы все вышло так, как мы хотим», — сказал артист.
Рики Мартин, которому в декабре исполнилось 46 лет, в 2010-м признался в том, что гомосексуален. За два года до того он стал отцом двух близнецов, Маттео и Валентино, рожденных суррогатной матерью.