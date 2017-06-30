Рики Мартин готовит «грандиозную» свадьбу

Рики Мартин встречается с художником Джваном Юсефом более полутора лет, прошлой осенью пара объявила о помолвке и начала готовиться к свадьбе. Точная дата торжества пока не названа, но церемония и вечеринка будут «грандиозными». Об этом сообщил сам певец.

«Событие будет грандиозным — шумным и ярким, как принято в Латинской Америке. Я хочу, чтобы свадьба была устроена на моей родине, в Пуэрто-Рико», — сказал Рики Мартин. При этом церемония станет очень интернациональной по духу — съедется множество гостей из разных стран, к тому же Джван Юсеф настоящий космополит: у него есть сирийские и армянские корни, он вырос в Швеции и как художник состоялся в Лондоне.