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    Звезды

    Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

    10 августа 2017

    Рианну обвинили в злоупотреблении фотошопом

    Новые снимки певицы стали поводом для резкой критики в интернете

    Звезды тоже люди, и ничто человеческое им не чуждо — ничего удивительного, что многие знаменитости то и дело обрабатывают фотографии для соцсетей в фотошопе и других онлайн-приложениях. Не исключением стала и Рианна. Однако если раньше певица делала только шуточные коллажи, например, с головой королевы Елизаветы, то на этот раз объектом для обработки стала ее собственная фигура.

    Рианну обвинили в злоупотреблении фотошопом

    За последние полгода знаменитость набрала около 12 килограммов лишнего веса, однако от откровенных нарядов полностью не отказалась. Верным тому подтверждением стало появление звезды на ежегодном фестивале Crop Over на ее родном Барбадосе. Для праздничного шествия по улицам города Рианна выбрала сексуальный комплект белья, богато декорированный всевозможными камнями и переливающимися стразами. Одна деталь привлекла внимание особо наблюдательных подписчиков — большой палец на руке, которую певица держит возле живота, предательски раздвоился. Очевидно, что наибольшей коррекции при обработке в фотошопе подверглась именно область талии, а также бедер и ног, которые, впрочем, практически не попали в кадр.

    Рианну обвинили в злоупотреблении фотошопом
    Рианну обвинили в злоупотреблении фотошопом

    На карнавале Рианна появилась в новом для себя образе с ярко-бирюзовыми волосами. По всей видимости, знаменитость действительно решилась на смелый эксперимент с окрашиванием, а не просто примерила парик, как это особенно любят сестры Кардашьян-Дженнер. Фотография певицы с Барбадоса собрала около миллиона лайков и тысячи восторженных комментариев. Однако многие поклонники не преминули отметить, что удивлены решением Рианны прибегнуть к помощи фотошопа: звезда всегда с иронией подходила к теме собственной внешности и не раз в шутливой форме отвечала на нападки со стороны хейтеров по поводу лишнего веса.

    Рианну обвинили в злоупотреблении фотошопом
    Рианну обвинили в злоупотреблении фотошопом

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