Рианну обвинили в злоупотреблении фотошопом

Звезды тоже люди, и ничто человеческое им не чуждо — ничего удивительного, что многие знаменитости то и дело обрабатывают фотографии для соцсетей в фотошопе и других онлайн-приложениях. Не исключением стала и Рианна. Однако если раньше певица делала только шуточные коллажи, например, с головой королевы Елизаветы, то на этот раз объектом для обработки стала ее собственная фигура.

За последние полгода знаменитость набрала около 12 килограммов лишнего веса, однако от откровенных нарядов полностью не отказалась. Верным тому подтверждением стало появление звезды на ежегодном фестивале Crop Over на ее родном Барбадосе. Для праздничного шествия по улицам города Рианна выбрала сексуальный комплект белья, богато декорированный всевозможными камнями и переливающимися стразами. Одна деталь привлекла внимание особо наблюдательных подписчиков — большой палец на руке, которую певица держит возле живота, предательски раздвоился. Очевидно, что наибольшей коррекции при обработке в фотошопе подверглась именно область талии, а также бедер и ног, которые, впрочем, практически не попали в кадр.