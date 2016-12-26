Рианна ревнует Дрейка к Джей Ло

Буквально на прошлой неделе в сети появилась информация о том, что 47-летнюю Дженнифер Лопес и ее коллегу по музыкальному цеху, 30-летнего Дрейка, связывают не только дружеские чувства. И вот на днях один из западных таблоидов опубликовал заявление близкого друга Рианны, который утверждает, что певица крайне болезненно отнеслась к сообщению о новом увлечении экс-бойфренда: «Рири не ожидала, что Дрейк так быстро найдет ей замену. И тем более она была в шоке, когда узнала имя его новой возлюбленной. Кажется, она надеялась, что они все же смогут снова сойтись».