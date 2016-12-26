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Звезды

Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

26 декабря 2016

Рианна ревнует Дрейка к Джей Ло

Певица до сих пор неравнодушна к экс-бойфренду

Буквально на прошлой неделе в сети появилась информация о том, что 47-летнюю Дженнифер Лопес и ее коллегу по музыкальному цеху, 30-летнего Дрейка, связывают не только дружеские чувства. И вот на днях один из западных таблоидов опубликовал заявление близкого друга Рианны, который утверждает, что певица крайне болезненно отнеслась к сообщению о новом увлечении экс-бойфренда: «Рири не ожидала, что Дрейк так быстро найдет ей замену. И тем более она была в шоке, когда узнала имя его новой возлюбленной. Кажется, она надеялась, что они все же смогут снова сойтись».

Дрейк и Дженнифер Лопес

Дрейк и Дженнифер Лопес

Напомним, что Дрейк и Рианна были вместе не один год. А в начале 2016-го музыкант публично признался певице в любви прямо во время церемонии вручения наград MTV VMA. После этого пара даже сделала себе одинаковые татуировки в виде акул защитного окраса.

Дрейк и Рианна

Дрейк и Рианна

Что же касается Дженнифер Лопес, то после ее расставания с давним бойфрендом Каспером Смартом, который, как и Дрейк, был сильно младше своей возлюбленной, ходили слухи, что исполнительница вновь планирует вернуться к своему бывшему супругу Марку Энтони. Поговаривали даже, что именно Лопес стала настоящей причиной, из-за которой латиноамериканец решил развестись со своей нынешней супругой. Но на данный момент подтверждения этой информации нет.

Марк Энтони и Дженнифер Лопес

Марк Энтони и Дженнифер Лопес

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