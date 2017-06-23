Рианна рассказала, как пережить расставание с возлюбленным

Несмотря на то, что большинство знаменитостей стараются ограничить свое общение с фанатами и лишь изредка отвечают им на комментарии в социальных сетях, есть те, кто с радостью готов помочь поклонникам, если они в этом нуждаются. И одна из таких звезд — Рианна. На днях один из преданных фанатов певицы опубликовал в своем твиттере переписку с исполнительницей, в которой она дает ему совет относительно того, как пережить расставание с возлюбленной: «Нужно научиться воспринимать это состояние как подарок! Плачьте, если вам это необходимо, но помните, что это состояние не навсегда! Вы обязательно снова влюбитесь, и эти чувства будут еще ярче! А пока наслаждайтесь тем, кто вы есть».

Как признался фанат певицы, ответ Рири сильно повлиял на него: «Это были мои первые отношения, они закончились в январе, но по ряду причин мне было очень сложно это пережить. Поэтому я решился написать Рианне, потому что она всегда вдохновляла и поддерживала меня».