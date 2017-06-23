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Звезды

Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

23 июня 2017

Рианна рассказала, как пережить расставание с возлюбленным

Певица вступила в откровенную переписку со своим поклонником

Несмотря на то, что большинство знаменитостей стараются ограничить свое общение с фанатами и лишь изредка отвечают им на комментарии в социальных сетях, есть те, кто с радостью готов помочь поклонникам, если они в этом нуждаются. И одна из таких звезд — Рианна. На днях один из преданных фанатов певицы опубликовал в своем твиттере переписку с исполнительницей, в которой она дает ему совет относительно того, как пережить расставание с возлюбленной: «Нужно научиться воспринимать это состояние как подарок! Плачьте, если вам это необходимо, но помните, что это состояние не навсегда! Вы обязательно снова влюбитесь, и эти чувства будут еще ярче! А пока наслаждайтесь тем, кто вы есть».

Как признался фанат певицы, ответ Рири сильно повлиял на него: «Это были мои первые отношения, они закончились в январе, но по ряду причин мне было очень сложно это пережить. Поэтому я решился написать Рианне, потому что она всегда вдохновляла и поддерживала меня».

Рианна с фанатами

Рианна с фанатами

ФОТОGetty Images

Напомним, сама Рири не раз переживала тяжелые расставания с возлюбленным. В частности, в 2009 году бойфренд певицы Крис Браун жестоко избил ее, после чего скрылся с места преступления. В конечном итоге суд приговорил исполнителя к общественным работам и пяти годам условно. Спустя четыре года Рианна и Браун возобновили отношения, но спустя пару месяцев снова расстались. По словам самой певицы, это был один из сложнейших периодов в ее жизни, но в конечном итоге она смогла «справиться со своими демонами» и вновь поверить в любовь.


Рианна и Крис Браун

Рианна и Крис Браун

Рианна

Рианна

Рианна

Рианна

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