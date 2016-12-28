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Звезды

Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

28 декабря 2016

Рианна продолжает страдать из-за Дрейка

Певица неоднозначно отреагировала на новый роман экс-бойфренда

Буквально на прошлой неделе в сети появились слухи о том, что у Дрейка новая возлюбленная. Инсайдеры сообщили, что после своего выступления в Лас-Вегасе 30-летний музыкант отправился на свидание с 46-летней коллегой по музыкальному цеху Дженнифер Лопес. Что примечательно, спустя пару дней после этого события Рианна отписалась в Instagram не только от своего экс-бойфренда, но и от Джей Ло. Как отмечают источники близкие к певице, сейчас Рири находится на грани нервного срыва. В частности, инсайдеры утверждают, что певица звонила Лопес с угрозам, рыдала ей в трубку и просила расстаться с Дрейком.

Напомним, что до недавнего времени Рири крайне трепетно относилась к своей дружбе с латиноамериканской певицей. В частности, в начале года, после выпуска своей лимитированной коллекции обуви, барбадосская исполнительница прислала одну из пар Лопес, сопроводив подарок карточкой, на которой было написано: «Я знаю, что ты будешь смотреться в них лучше меня». В ответ Дженнифер надела подарок своей коллеги на съемки клипа «Ain't Your Mama», чем безумно порадовала 30-летнюю певицу: «Спасибо огромное за поддержку!», — прокомментировала этот поступок Рири.

Кроме того, сама Джей Ло не раз отмечала, что очень уважает творчество Рианны: «Я ее большой фанат! Она очень приятный человек». К слову, как Дженнифер, так и ее новый возлюбленный Дрейк до сих пор подписаны на страницу Рири.

Дженнифер Лопес и Рианна

Дженнифер Лопес и Рианна

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