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Звезды

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26 июня 2017

Рианна обратилась через соцсети к главам государств

Певица вступила в диалог с президентами разных стран

Рианна написала в Twitter президенту Аргентины Маурисио Макри, премьер-министру Канады Джастину Трюдо, президенту Франции Эммануэлю Макрону и Ульриху Вильгельму, пресс-секретарю канцлера Германии Ангелы Меркель. «Добрый день! Вы выделите бюджет на бесплатное образование?» — с таким вопросом в преддверии саммита G20 певица обратилась к мировым лидерам. 74 миллиона подписчиков Рири ждали ответа от глав государств.

Первым откликнулся Ульрих Вильгельм: «Дорогая Рианна, образование является для Германии приоритетной сферой для развития. С 2013 года бюджет, который выделяется на него, увеличился втрое. Спасибо, что обращаете внимание на этот вопрос!». Президент Аргентины ответил примерно то же самое и добавил, что «только образование может изменить мир к лучшему». В свою очередь, Макрон и Трюдо оставили вопрос без внимания. Напомним, что Рианна вот уже несколько лет является амбассадором фонда Global Partnership for Education, который отстаивает право на качественное образование для детей в развивающихся странах.

Рианна

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