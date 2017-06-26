Рианна обратилась через соцсети к главам государств

Рианна написала в Twitter президенту Аргентины Маурисио Макри, премьер-министру Канады Джастину Трюдо, президенту Франции Эммануэлю Макрону и Ульриху Вильгельму, пресс-секретарю канцлера Германии Ангелы Меркель. «Добрый день! Вы выделите бюджет на бесплатное образование?» — с таким вопросом в преддверии саммита G20 певица обратилась к мировым лидерам. 74 миллиона подписчиков Рири ждали ответа от глав государств.

Первым откликнулся Ульрих Вильгельм: «Дорогая Рианна, образование является для Германии приоритетной сферой для развития. С 2013 года бюджет, который выделяется на него, увеличился втрое. Спасибо, что обращаете внимание на этот вопрос!». Президент Аргентины ответил примерно то же самое и добавил, что «только образование может изменить мир к лучшему». В свою очередь, Макрон и Трюдо оставили вопрос без внимания. Напомним, что Рианна вот уже несколько лет является амбассадором фонда Global Partnership for Education, который отстаивает право на качественное образование для детей в развивающихся странах.