Рианна: «Кто-то назвал меня полной?»

Эта музыка будет вечной: вот уже который месяц не утихают разговоры вокруг сильно изменившейся внешности Рианны. Шутка ли, за последний год певица набрала ни много ни мало около 10 килограммов лишнего веса. Впрочем, знаменитости ловко удается уворачиваться от постоянных нападок со стороны общественности.

Например, на днях в интернете появилось видео, на котором Рири набирает в магазине гору чипсов. Подпись под ним гласила: «Следи за тем, что ты ешь», а количество просмотров близилось к отметке в 20 тысяч. Барбадосская красавица предпочла не оставаться в стороне и со свойственной ей резкостью ответила обидчикам: «Кто-то назвал меня полной?», сопроводив подпись смеющимися смайликами.