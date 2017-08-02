Рианна: «Кто-то назвал меня полной?»

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Резкий ответ певицы на критику по поводу лишнего веса
Эта музыка будет вечной: вот уже который месяц не утихают разговоры вокруг сильно изменившейся внешности Рианны. Шутка ли, за последний год певица набрала ни много ни мало около 10 килограммов лишнего веса. Впрочем, знаменитости ловко удается уворачиваться от постоянных нападок со стороны общественности.
Например, на днях в интернете появилось видео, на котором Рири набирает в магазине гору чипсов. Подпись под ним гласила: «Следи за тем, что ты ешь», а количество просмотров близилось к отметке в 20 тысяч. Барбадосская красавица предпочла не оставаться в стороне и со свойственной ей резкостью ответила обидчикам: «Кто-то назвал меня полной?», сопроводив подпись смеющимися смайликами.
Это уже далеко не первый случай, когда Рианна отвечает на резкую критику в свой адрес. В Instagram певицы то и дело появляются картинки, на которых Ри обыгрывает тему собственного лишнего веса. Поклонники звезды уверены, что сейчас девушка более чем комфортно чувствует себя в нынешнем теле. Возможно, виной тому новый роман знаменитости с арабским миллионером Хассаном Джамилем, который, поговаривают, просто без ума от сексуальной фигуры своей девушки.