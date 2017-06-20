Первый выход Ирины Шейк и Брэдли Купера после рождения дочери

После рождения дочери в конце марта Ирину Шейк и Брэдли Купера видели вместе на публике всего пару раз, и то в основном во время прогулок с новорожденной Леей де Сеной. Большую часть времени с малышкой проводит супермодель, которой помогает ее мама Татьяна, когда та уезжает в короткие командировки.

ФОТО LEGION MEDIA.RU

Брэдли Купер, напротив, все первые месяцы после рождения первенца проводил вдали от дочки на съемочной площадке своего нового режиссерского проекта «Звезда родилась». Наконец, съемки подошли к концу, а значит, актер будет чаще бывать дома. Завершение работы над картиной отпраздновали большой компанией в одном из баров Санта-Моники: Ирина и Брэдли встречали гостей в новом для них статусе молодых родителей. Среди пришедших была и исполнительница главной роли Леди Гага, с которой по сюжету у героя Брэдли Купера начинается бурный роман.

Ирина Шейк и Брэдли Купер ФОТО LEGION MEDIA.RU

Леди Гага ФОТО LEGION MEDIA.RU