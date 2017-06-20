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Звезды

Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

20 июня 2017

Первый выход Ирины Шейк и Брэдли Купера после рождения дочери

Влюбленные отметили окончание съемок нового фильма актера

После рождения дочери в конце марта Ирину Шейк и Брэдли Купера видели вместе на публике всего пару раз, и то в основном во время прогулок с новорожденной Леей де Сеной. Большую часть времени с малышкой проводит супермодель, которой помогает ее мама Татьяна, когда та уезжает в короткие командировки.

Ирина Шейк и Брэдли КуперФОТОLEGION MEDIA.RU

Брэдли Купер, напротив, все первые месяцы после рождения первенца проводил вдали от дочки на съемочной площадке своего нового режиссерского проекта «Звезда родилась». Наконец, съемки подошли к концу, а значит, актер будет чаще бывать дома. Завершение работы над картиной отпраздновали большой компанией в одном из баров Санта-Моники: Ирина и Брэдли встречали гостей в новом для них статусе молодых родителей. Среди пришедших была и исполнительница главной роли Леди Гага, с которой по сюжету у героя Брэдли Купера начинается бурный роман.

Ирина Шейк и Брэдли Купер

Ирина Шейк и Брэдли Купер

ФОТОLEGION MEDIA.RU
Леди Гага

Леди Гага

ФОТОLEGION MEDIA.RU

Несмотря на все слухи о проблемах в отношениях, кажется, влюбленные на отлично справились с самыми непростыми, первыми месяцами после рождения ребенка. Инсайдеры поговаривают, что у Ирины чаще возникают конфликты с мамой Купера, нежели с самим актером. Впрочем, о предстоящей свадьбе знаменитостей по-прежнему ничего неизвестно. Незадолго до беременности Брэдли подарил возлюбленной помолвочное кольцо с ярко-зеленым камнем, с которым Ирина никогда не расстается.

Ирина Шейк
Ирина Шейк
Ирина Шейк и Брэдли Купер

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