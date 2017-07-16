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    16 июля 2017

    Редкое совместное фото Венсана Касселя и его 20-летней возлюбленной

    Модель Тина Кунаки опубликовала в Instagram романтичный снимок с актером

    50-летний Венсан Кассель и его молодая возлюбленная, 20-летняя модель Тина Кунаки, редко выходят вместе в свет и показывают совместные снимки. Вчера Кунаки поделилась со своими подписчиками в Instagram фото, где она запечатлена в объятиях звезды французского кино.

    Романтичный кадр поклонники модели оценили: под фото фолловеры Кунаки оставили больше сотни комментариев, в которых называют Тину и Венсана одной из самых красивых звездных пар.

    Напомним, что актер и модель встречаются с 2015 года. В 2013-м Венсан Кассель развелся с Моникой Беллуччи. Супруги были вместе 14 лет, за время которых у них родились дочери Дева и Леони.

    Венсан Кассель и Тина Кунаки

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