Редкое совместное фото Венсана Касселя и его 20-летней возлюбленной

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Модель Тина Кунаки опубликовала в Instagram романтичный снимок с актером
50-летний Венсан Кассель и его молодая возлюбленная, 20-летняя модель Тина Кунаки, редко выходят вместе в свет и показывают совместные снимки. Вчера Кунаки поделилась со своими подписчиками в Instagram фото, где она запечатлена в объятиях звезды французского кино.
Романтичный кадр поклонники модели оценили: под фото фолловеры Кунаки оставили больше сотни комментариев, в которых называют Тину и Венсана одной из самых красивых звездных пар.
Напомним, что актер и модель встречаются с 2015 года. В 2013-м Венсан Кассель развелся с Моникой Беллуччи. Супруги были вместе 14 лет, за время которых у них родились дочери Дева и Леони.