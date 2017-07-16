Редкое совместное фото Венсана Касселя и его 20-летней возлюбленной

50-летний Венсан Кассель и его молодая возлюбленная, 20-летняя модель Тина Кунаки, редко выходят вместе в свет и показывают совместные снимки. Вчера Кунаки поделилась со своими подписчиками в Instagram фото, где она запечатлена в объятиях звезды французского кино.

Романтичный кадр поклонники модели оценили: под фото фолловеры Кунаки оставили больше сотни комментариев, в которых называют Тину и Венсана одной из самых красивых звездных пар.