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    Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

    14 июля 2017

    Редкий совместный выход Дэниэла Крэйга и Рейчел Вайс

    Супруги опровергли сообщения о разводе

    В последнее время в СМИ все чаще появляются сообщения о том, что Дэниэл Крэйг и Рейчел Вайс расстались. Инсайдеры говорили, что супруги уже давно не живут вместе, а тот факт, что пару давно не видели вместе, подтверждал эти слова. Поскольку Крэйг и Вайс всегда входили в число самых скрытных звездных пар, никаких комментариев они не давали. На днях актеры опровергли все новости о своем разрыве, появившись вместе на спектакле «Гамлет» в The Public Theater в Нью-Йорке.

    Фотографам удалось заснять супругов только по дороге в театр. По нью-йоркским улицам Дэниэл и Рейчел шли, держась за руки, таким образом лишний раз доказывая гармонию в их отношениях.


    Дэниэл Крэйг и Рейчел ВайсФОТОsplash news/getty images

    Напомним, что Рейчел Вайс и Дэниэл Крэйг познакомились в 2010 году на съемочной площадке фильма «Дом грез». В 2011-м они сыграли тайную свадьбу. Общих детей у пары нет, но они вместе воспитывают дочь Вайс Эллу от Даррена Аронофски. У Крэйга также есть сын Генри от его первой жены Фионы Лаудон.

    Дэниэл Крэйг и Рейчел Вайс
    Дэниэл Крэйг и Рейчел Вайс
    Дэниэл Крэйг и Рейчел Вайс

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