Редкий совместный выход Дэниэла Крэйга и Рейчел Вайс

В последнее время в СМИ все чаще появляются сообщения о том, что Дэниэл Крэйг и Рейчел Вайс расстались. Инсайдеры говорили, что супруги уже давно не живут вместе, а тот факт, что пару давно не видели вместе, подтверждал эти слова. Поскольку Крэйг и Вайс всегда входили в число самых скрытных звездных пар, никаких комментариев они не давали. На днях актеры опровергли все новости о своем разрыве, появившись вместе на спектакле «Гамлет» в The Public Theater в Нью-Йорке.

Фотографам удалось заснять супругов только по дороге в театр. По нью-йоркским улицам Дэниэл и Рейчел шли, держась за руки, таким образом лишний раз доказывая гармонию в их отношениях.