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Телеведущая поделилась трогательным снимком с «любимыми мужчинами»
Ксения Собчак и Максим Виторган предпочитают держать свою личную жизнь в тайне, однако в последнее время они все чаще делятся трогательными фотографиями с сыном Платоном. На этот раз телеведущая выложила снимок, на котором ее супруг играет с малышом, но по-прежнему скрывает его лицо. «Мои мальчики», — подписала фотографию Ксения. За 4 часа пост собрал более 120 тысяч лайков, а поклонники телеведущей были в восторге от семейного фото, оставляя восхищенные комментарии.
Напомним, что сын Ксении Собчак и Максима Виторгана появился на свет в подмосковном госпитале «Лапино» 18 ноября. Долгое время пара скрывала имя мальчика от публики, но в итоге первым имя сына рассекретил Максим Виторган, опубликовав в Instagram снимок рождественской игрушки с надписью «Платон». Молодая мама вернулась в строй в рекордные сроки и теперь снова делится с подписчиками фотографиями подтянутой фигуры.