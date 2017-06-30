Ксения Собчак и Максим Виторган предпочитают держать свою личную жизнь в тайне, однако в последнее время они все чаще делятся трогательными фотографиями с сыном Платоном. На этот раз телеведущая выложила снимок, на котором ее супруг играет с малышом, но по-прежнему скрывает его лицо. «Мои мальчики», — подписала фотографию Ксения. За 4 часа пост собрал более 120 тысяч лайков, а поклонники телеведущей были в восторге от семейного фото, оставляя восхищенные комментарии.