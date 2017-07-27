Редкий кадр: Максим Матвеев опубликовал фото с Лизой Боярской

Вопреки слухам о том, что Максим Матвеев и Лиза Боярская собираются расстаться, сегодня актер поделился на своей странице в Instagram фотографией, где он позирует вместе с супругой во время прогулки по Петергофу. Под снимком Матвеев оставил лаконичную подпись: «Это Питер, детка..! Хорошего настроя всем в ленту...». Стоит ли говорить, что всего за пару часов этот пост собрал более семи тысяч лайков, не говоря уже о восторженных комментариях поклонников звездной пары: «Какая замечательная пара... любим...», «Восхитительные».