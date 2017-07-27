Звезды

Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

Большой летний гороскоп 2017 прогноз для всех знаков Зодиака
Сексуальный гороскоп на июль sex-прогноз
Какое впечатление вы производите? тест ELLE
Москва, я люблю тебя! гид по столице
Мода
Красота
Звезды
Отношения
Стиль жизни
ELLE Decoration
ГороскопыТестыКонкурсыВидеоЭнциклопедия

  • вход

  •  
  • выход
    • Рассылка ElleiPad версия

    Полная версия

    Мода
    Красота
    Звезды
    Отношения
    Стиль жизни
    ELLE Decoration
    ГороскопыТестыКонкурсыВидеоЭнциклопедия
    27 июля 2017

    Редкий кадр: Максим Матвеев опубликовал фото с Лизой Боярской

    Актер поделился новым снимком с женой

    Вопреки слухам о том, что Максим Матвеев и Лиза Боярская собираются расстаться, сегодня актер поделился на своей странице в Instagram фотографией, где он позирует вместе с супругой во время прогулки по Петергофу. Под снимком Матвеев оставил лаконичную подпись: «Это Питер, детка..! Хорошего настроя всем в ленту...». Стоит ли говорить, что всего за пару часов этот пост собрал более семи тысяч лайков, не говоря уже о восторженных комментариях поклонников звездной пары: «Какая замечательная пара... любим...», «Восхитительные».

    Напомним, дочь знаменитого актера Михаила Боярского вышла замуж за Максима Матвеева в июле 2010-го. Спустя два года у пары родился сын Андрей.

    Материалы по темам

    ЭнциклопедияБРЕНД ELLEподписка на журналКоманда ELLEПравовая информацияРеклама на ELLE

    Все статьи
    © 2006-2017 ELLE, Hearst Shkulev Media OOO «Хёрст Шкулёв Медиа» Все права защищены
    Оставайтесь в курсе новых событий в мире звезд, моды и красоты

    Получать уведомления

    X
    Если вы забыли пароль, вы можете восстановить его здесь
    Поздравляем!
    Вы успешно подписались на рассылку ELLE
    Поздравляем!
    Вы успешно подписались на рассылку ELLE Decoration
    Извините, произошла ошибка!
    Попробуйте еще раз
    Поздравляем!
    Вы успешно активировали свою учетную запись и теперь можете использовать все преимущества Women's Network
    Добро пожаловать!
    Регистрация прошла успешно.
    Добро пожаловать!
    Регистрация прошла успешно. К сожалению, данный аккаунт не активен. Активируйте его по ссылке в письме. Также вы можете создать новый аккаунт.
    Извините,
    произошла ошибка!
    Пробуйте еще раз