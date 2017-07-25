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    25 июля 2017

    Редкий кадр: Ирина Шейк на шопинге с дочерью

    В сети появилась новая фотография модели с новорожденной Леей

    Вчера папарацци удалось сделать несколько новых фотографий Ирины Шейк и ее новорожденной дочери. В частности, возлюбленная Брэдли Купера была сфотографирована по дороге в один из шопинг-моллов Лос-Анджелеса. Модель специально завернула ребенка в детское одеяло, дабы скрыть лицо Леи от вездесущих поклонников. Ирина была одета в длинное просторное платье и босоножки на плоской подошве. На прогулке ее сопровождала няня.

    Напомним, что не так давно в сети появилась первая фотография дочери 31-летней модели и ее бойфренда Брэдли Купера, которой на днях исполнилось четыре месяца.



    Ирина Шейк с дочерью

    Ирина Шейк с дочерью

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