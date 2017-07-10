Редкий кадр: Ева Мендес на прогулке с дочерьми

На днях в сети появились новые фотографии Евы Мендес с дочерьми, 2-летней Эсмеральдой и годовалой Амадой. 43-летняя актриса была запечатлена папарацци на прогулке в окрестностях своего дома, расположенного в районе Лос-Фелиз в Лос-Анджелесе. Компанию ей составила сестра Джанет, которая честно выступает в роли няни своих племянниц. По словам очевидцев, Мендес была в отличном настроении: «Не знаю, что там пишут таблоиды по поводу развода Евы и Райана, но мы часто видим ее с дочками в нашем районе, и она всегда улыбается и выглядит вполне счастливой», —заверил один из местных жителей.

Напомним, что не так давно стало известно, что в отношениях между Райаном Гослингом и его возлюбленной наметилось некоторое охлаждение после того, как актер все больше времени стал проводить со своей коллегой по фильму «Ла-Ла Ленд» Эммой Стоун. Но, несмотря на это, Гослинг продолжает принимать непосредственное участие в воспитании дочерей, о чем свидетельствуют недавно появившиеся фотографии актера с детьми. «Райан отличный отец, и как бы ни развивались их отношения, он никогда не бросит Амаду и Эсмеральду», — заметил один из близких друзей Гослинга.