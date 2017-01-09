Речь Райана Гослинга и другие пикантные моменты «Золотого глобуса-2017»

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Кто отличился на 74-ой церемонии вручения премии за заслуги в области кинематографа и телевидения?
Сегодня ночью в Лос-Анджелесе состоялась 74-ая церемония вручения кинонаград «Золотой глобус». В этом году абсолютным фаворитом Голливудской ассоциации иностранной прессы стала лента режиссера Дэмьена Шазелла «Ла-Ла Ленд», получившая семь статуэток в семи заявленных номинациях. В их число вошла награда «Лучший актер мюзикла», доставшаяся Райану Гослингу. Со сцены актер произнес трогательную речь, в которой поблагодарил не только создателей фильма, но и свою супругу Еву Мендес, отметив, что именно ей обязан этой победой: «Пока я пел, танцевал, играл на фортепиано и получал невероятный опыт, моя любимая растила нашу дочь, была беременна вторым ребенком и старалась помочь своему брату победить рак. Дорогая, спасибо тебе за все! И я хотел бы посвятить эту награду Хуану Карлосу Мендосе».
Кроме того, стоит отметить, что 36-летней актер не мог не пошутить на тему того, что его постоянно путают с тезкой Райаном Рейнольдсом, который также присутствовал на церемонии и был номинирован в той же категории за свою работу в фильме «Дэдпул».
В свою очередь, супруг Блейк Лайвли также отличился на церемонии. В частности, во время того, как Гослинг поднимался на сцену, Райан Рейнольдс страстно поцеловал в губы сидевшего рядом Эндрю Гарфилда, чем вызвал бурную реакцию своей жены, которая смеялась до слез.
Кроме того, еще одним запоминающимся моментом стало выступление Мерил Стрип, которая получила в этом году премию Сесиля Б. Де Милля за вклад в кинематограф. В своей беспрецедентно длинной для такого формата церемоний речи обладательница восьми статуэток «Золотой глобус» довольно жестко высказалась в адрес недавно избранного президента Дональда Трампа. Хотя звезда фильма «Железная леди» ни разу не назвала политика по имени, она обратилась к залу с просьбой вступиться за права эмигрантов, в частности указав на то, что большинство присутствующих актеров и сами рождены за пределами Америки.
Еще одним пикантным моментом «Золотого глобуса – 2017» стало появление на сцене Брэда Питта, которого его коллеги по актерскому цеху встретили бурной и продолжительной овацией. По мнению поклонников бывшего супруга Анджелины Джоли, тем самым кинематографическое сообщество высказало свое мнение по поводу одного из самых громких разводов 2016 года, поддержав Питта. К слову, экс-возлюбленная актера на церемонии так и не появилась.
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