Речь Райана Гослинга и другие пикантные моменты «Золотого глобуса-2017»

Сегодня ночью в Лос-Анджелесе состоялась 74-ая церемония вручения кинонаград «Золотой глобус». В этом году абсолютным фаворитом Голливудской ассоциации иностранной прессы стала лента режиссера Дэмьена Шазелла «Ла-Ла Ленд», получившая семь статуэток в семи заявленных номинациях. В их число вошла награда «Лучший актер мюзикла», доставшаяся Райану Гослингу. Со сцены актер произнес трогательную речь, в которой поблагодарил не только создателей фильма, но и свою супругу Еву Мендес, отметив, что именно ей обязан этой победой: «Пока я пел, танцевал, играл на фортепиано и получал невероятный опыт, моя любимая растила нашу дочь, была беременна вторым ребенком и старалась помочь своему брату победить рак. Дорогая, спасибо тебе за все! И я хотел бы посвятить эту награду Хуану Карлосу Мендосе».

Кроме того, стоит отметить, что 36-летней актер не мог не пошутить на тему того, что его постоянно путают с тезкой Райаном Рейнольдсом, который также присутствовал на церемонии и был номинирован в той же категории за свою работу в фильме «Дэдпул».

В свою очередь, супруг Блейк Лайвли также отличился на церемонии. В частности, во время того, как Гослинг поднимался на сцену, Райан Рейнольдс страстно поцеловал в губы сидевшего рядом Эндрю Гарфилда, чем вызвал бурную реакцию своей жены, которая смеялась до слез.