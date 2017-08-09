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    Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

    09 августа 2017

    Развода не будет: что на самом деле происходит между Абрамовичем и Жуковой?

    Новые подробности самого обсуждаемого развода года

    На днях стало известно, что одна из самых красивых российских пар – Роман Абрамович и Даша Жукова – расстались. Об этом сообщили сами супруги в заявлении американской прессе. Однако позже выяснилось, что речь не идет об официальном разводе. Источник, близкий к паре, сообщил СМИ, что бывшие возлюбленные не хотят начинать бракоразводный процесс из-за раздела имущества, ведь это займет очень много времени. Конечно, после развода Жукова получила бы отступные в сумме около $300 млн, а также особняк в Колорадо и предметы искусства, общая стоимость которых составляет $150 млн. Но, видимо, Роман и Даша не хотят привлекать слишком много внимания к разводу и предпочитают по-прежнему сохранять приватность.

    Роман Абрамович и Даша Жукова

    Напомним, Роман Абрамович и Дарья Жукова познакомились в 2005 году, а спустя несколько лет поженились, хотя о том, что они заключили официальный брак, стало известно лишь в 2015 году. В 2009-м у них родился сын Аарон Александр, а в 2013-м дочь Лея.

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