На днях стало известно, что одна из самых красивых российских пар – Роман Абрамович и Даша Жукова – расстались. Об этом сообщили сами супруги в заявлении американской прессе. Однако позже выяснилось, что речь не идет об официальном разводе. Источник, близкий к паре, сообщил СМИ, что бывшие возлюбленные не хотят начинать бракоразводный процесс из-за раздела имущества, ведь это займет очень много времени. Конечно, после развода Жукова получила бы отступные в сумме около $300 млн, а также особняк в Колорадо и предметы искусства, общая стоимость которых составляет $150 млн. Но, видимо, Роман и Даша не хотят привлекать слишком много внимания к разводу и предпочитают по-прежнему сохранять приватность.