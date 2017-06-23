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Звезды

Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

23 июня 2017

Райан Рейнольдс начал готовиться к съемкам второго «Дэдпула»

Звездный тренер Дон Саладино опубликовал видео с тренировки актера

На днях Райан Рейнольдс анонсировал в Instagram начало подготовки к съемкам во второй части фильма «Дэдпул», опубликовав в микроблоге свою фотографию в костюме персонажа нашумевшего комикса. В свою очередь, личный тренер звезды Дон Саладино, который специализируется на подготовке актеров к ролям супергероев, поделился с подписчиками видео с персональной тренировки Рейнольдса.

Стоит отметить, что Дон является личным тренером не только Райана, но и его супруги Блейк Лайвли. В частности, именно с его помощью актрисе так быстро удалось вернуться в отличную физическую форму в максимально сжатые сроки после родов: «Для меня самое главное при планировании тренировок — чтобы человек чувствовал себя комфортно, а не работал на пределе возможностей. С Блейк мы постоянно меняем нагрузку. К примеру, в понедельник мы тренируем верхнюю часть тела, во вторник — нижнюю. В среду — бассейн. В четверг снова верх, в пятницу — низ». Кроме того, Саладино отметил, что помимо занятий в спортзале необходимо соблюдать правильный режим питания, в который обязательно должен быть включен белок и растительные углеводы.


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