Лучшая обложка ELLE 2016 выбор года
Итоги 2016 главные события уходящего года
Новый год 2017 готовимся к празднику
Выбор подарков Лучший презент на праздники - какой он?
Мода
Красота
Звезды
Отношения
Стиль жизни
ELLE Decoration
ГороскопыТестыКонкурсыВидео

вход

Рассылка ElleiPad версия

Полная версия

Мода
Красота
Звезды
Отношения
Стиль жизни
ELLE Decoration
ГороскопыТестыКонкурсыВидео

Звезды

Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

26 декабря 2016

Прощай, диета: как выглядит рацион беременной Ирины Шейк

Российская супермодель отказалась от строгих ограничений в последние месяцы перед рождением ребенка

Похоже, на время беременности Ирина Шейк решила отойти от строгой диеты и не может отказать себе в удовольствии полакомиться любимыми блюдами. Так, супермодель, для которой идеальное тело — обязательное условие успешной карьеры, продолжает делиться с подписчиками деталями своего рациона в последние месяцы перед родами. Вслед за блинами с черной икрой в объектив возлюбленной Брэдли Купера попало еще несколько перекусов: салат из чечевицы с овощами, начос и рождественский торт. Кажется, звезду новой рекламной кампании Givenchy вовсе не заботит проблема лишних килограммов — она вовсю наслаждается ожиданием малыша.

Прощай, диета: как выглядит рацион беременной Ирины Шейк

Напомним, что впервые о беременности девушки стало известно в конце ноября во время показа Victoria’s Secret в Париже. Подросший живот Ирины не смогли замаскировать ни длинный плащ, ни накидка с бахромой, которыми стилисты шоу постарались его задрапировать. Как утверждают СМИ, бойфренд супермодели Брэдли Купер без ума от счастья и всячески оберегает возлюбленную, которая продолжает активно работать, несмотря на поздний срок беременности.

Прощай, диета: как выглядит рацион беременной Ирины Шейк

Федор Бондарчук рассказал о своем романе с Паулиной АндреевойРианна ревнует Дрейка к Джей Ло

ELLE проекты

Основной инстинктСекреты соблазнения, которые должна знать каждая девушка
Стеша Маликова успевает все!Участвуйте в конкурсе и выигрывайте стильные призы
200 призов в новогодней игреНе теряйте времени – игра уже началась!
Самый дерзкий конкурс годаКому достанется роскошный приз от Urban Decay
Французская легендаГорнолыжный отдых для всей семьи

Читайте также

НовостиКак Брэдли Купер и Ирина Шейк готовятся к рождению наследника
НовостиРусская диета беременной Ирины Шейк
НовостиФото дня: беременная Ирина Шейк на шопинге в Лос-Анджелесе
НовостиБеременная Ирина Шейк снялась в рекламной кампании Givenchy

ELLE рекомендует

ПрактикаШесть секретов женщин, которые всегда соблазнительно пахнут
ПрактикаБожественное тело: 9 фактов о диете ангела
Тренды3 бьюти-продукта для сияния кожи к Новому году
Звездный стильМодные провалы 2016: самые неудачные платья знаменитостей

Лучшее на Elle

ПрактикаБьюти-итоги 2016 года
СобытияГлавные события 2016 года
ПрактикаЛучшие итальянские бренды сумок
ПсихологияНумерологический прогноз на 2017 год
ТрендыМаникюр на Новый год 2017
ПрактикаНовогодние коллекции макияжа
Любовь и сексЛюбовный гороскоп на 2017 год
ЕдаНовогодний стол в год Петуха
ПрактикаУрок русского: новые и лучшие ароматы про Россию
ПсихологияСуществует ли женская дружба?
ПрактикаНа ровном месте: новые тональные средства
ПрактикаГлавные бьюти-новинки 2016 года
Подпишитесь на нашу рассылкуРассылка ELLE
Цифровая версия журнала
Печатная
версия журналаОформить подписку
Мобильное приложение Elle.ru
БРЕНД ELLEподписка на журналКоманда ELLEПравовая информацияРеклама на ELLE

Все статьи
© 2006-2016 ELLE, Hearst Shkulev Media OOO «Хёрст Шкулёв Медиа» Все права защищены
Поздравляем!
Вы успешно подписались на рассылку ELLE
Поздравляем!
Вы успешно подписались на рассылку ELLE Decoration
Извините, произошла ошибка!
Попробуйте еще раз
Поздравляем!
Вы успешно активировали свою учетную запись и теперь можете использовать все преимущества Women's Network
Добро пожаловать!
Регистрация прошла успешно.
Добро пожаловать!
Регистрация прошла успешно. К сожалению, данный аккаунт не активен. Активируйте его по ссылке в письме. Также вы можете создать новый аккаунт.