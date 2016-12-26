Прощай, диета: как выглядит рацион беременной Ирины Шейк

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Российская супермодель отказалась от строгих ограничений в последние месяцы перед рождением ребенка
Похоже, на время беременности Ирина Шейк решила отойти от строгой диеты и не может отказать себе в удовольствии полакомиться любимыми блюдами. Так, супермодель, для которой идеальное тело — обязательное условие успешной карьеры, продолжает делиться с подписчиками деталями своего рациона в последние месяцы перед родами. Вслед за блинами с черной икрой в объектив возлюбленной Брэдли Купера попало еще несколько перекусов: салат из чечевицы с овощами, начос и рождественский торт. Кажется, звезду новой рекламной кампании Givenchy вовсе не заботит проблема лишних килограммов — она вовсю наслаждается ожиданием малыша.
Напомним, что впервые о беременности девушки стало известно в конце ноября во время показа Victoria’s Secret в Париже. Подросший живот Ирины не смогли замаскировать ни длинный плащ, ни накидка с бахромой, которыми стилисты шоу постарались его задрапировать. Как утверждают СМИ, бойфренд супермодели Брэдли Купер без ума от счастья и всячески оберегает возлюбленную, которая продолжает активно работать, несмотря на поздний срок беременности.
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