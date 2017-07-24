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    24 июля 2017

    Принцы Уильям и Гарри рассказали о последнем разговоре с Дианой

    «Всегда буду жалеть, что мы тогда быстро попрощались»

    31 августа исполнится 20 лет со дня гибели принцессы Дианы. В память о ней британский канал ITV снял документальный фильм «Диана, наша мама: ее жизнь и наследие». Премьера ленты, в которой воспоминаниями поделились сыновья принцессы, прошла накануне. Среди прочего, Уильям и Гарри рассказали о своем последнем разговоре с мамой. Это случилось в день ее кончины, за несколько часов до аварии в парижском тоннеле.

    Принцы Гарри и Уильям

    Принцы Гарри и Уильям

    Принцы находились тогда в замке Барморал в Шотландии, и звонок Дианы отвлек их от игр. «Мы с Гарри были заняты нашими делами, играли с нашими кузенами, в общем, отлично проводили время. Когда мама позвонила, мы страшно спешили, поэтому просто сказали: «Пока, увидимся позже, можем мы пойти поиграть?». Если бы я знал, что произойдет, я бы не был так беспечен», — говорит Уильям, признавая, что тот последний разговор часто крутится у него в голове. Содержание своей беседы принц прекрасно помнит, но делиться этим с публикой не пожелал.

    Принцесса Диана с Уильямом и Гарри

    Принцесса Диана с Уильямом и Гарри

    Что касается Гарри (которому в августе 1997 года было 12), он, в отличие от брата, не слишком хорошо помнит, о чем именно беседовал с мамой, но всю жизнь будет жалеть о том, что разговор был коротким. «Она звонила из Парижа. Я плохо помню, что я ей говорил, но всегда буду жалеть, что мы тогда быстро попрощались. Если бы я мог предположить, что это наш последний разговор, то сказал бы ей куда больше», — говорит Гарри. Принц также признал, что родители часто отсутствовали в его с братом жизни: «В детстве мне не нравились эти телефонные разговоры с отцом и мамой. Мы слишком много говорили по телефону, а не с глазу на глаз».

    Вспоминая Диану, Гарри назвал ее «настоящим ребенком». «Когда меня просят вспомнить что-нибудь веселое из той нашей жизни рядом с ней, я сразу вспоминаю ее смех. Мне кажется, ее девизом было «Шали сколько хочешь, только не попадайся». Она была очень озорным родителем. Приезжая посмотреть, как мы играем в футбол, она набивала наши гетры в раздевалке конфетами», — сказал Гарри.

    Принцесса Диана и принц Чарльз с Гарри и Уильямом

    Принцесса Диана и принц Чарльз с Гарри и Уильямом

    «Эта дата, двадцатилетие трагедии — подходящий момент вспомнить, какой хорошей она была, и показать ее такой, какой не все ее знали», — добавил Уильям.

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