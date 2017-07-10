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    Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

    10 июля 2017

    Принцы Гарри и Уильям: «Мама была самым капризным человеком на свете»

    Сыновья принцессы Дианы впервые дали откровенное интервью о своем детстве

    На днях стали известны подробности документального фильма HBO «Диана, наша мать: ее жизнь и наследие». По заявлениям западных СМИ, в фильме будет рассказана история детства принца Гарри и принца Уильяма, а также включены кадры эксклюзивного интервью, взятого у сыновей принцессы Дианы: «Мы уверены, что эта лента произведет настоящий фурор среди зрителей, причем не только в Великобритании», — заверил один из журналистов, присутствовавших на пресс-показе картины. В частности, в сети появилась расшифровка одного из фрагментов прямой речи внуков Елизаветы II, в котором они рассказывают шокирующие подробности своего взросления: «Мама была очень капризным человеком. И это выражалось в том, что она ни под каким предлогом не хотела следовать правилам, предписываемым Букингемским дворцом. В том числе это касалось и нашего воспитания».

    Принцесса Диана, принцы Гарри и Уильям

    Принцесса Диана, принцы Гарри и Уильям, 1993 год

    ФОТОGetty Images

    Кроме того, принцы заверили, что считают свое детство идеальным. «Я могу с уверенностью сказать, что она была лучшей матерью на свете и всегда старалась окружить нас любовью, несмотря ни на что»,— отметил принц Гарри.

    Принцесса Диана, принцы Гарри и Уильям, 1988 год

    Принцесса Диана, принцы Гарри и Уильям, 1988 год

    Принцесса Диана, принцы Гарри и Уильям, 1993 год

    Принцесса Диана, принцы Гарри и Уильям, 1993 год

    Принцесса Диана, принцы Гарри и Уильям, 1995 год

    Принцесса Диана, принцы Гарри и Уильям, 1995 год

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