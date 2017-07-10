Принцы Гарри и Уильям: «Мама была самым капризным человеком на свете»

На днях стали известны подробности документального фильма HBO «Диана, наша мать: ее жизнь и наследие». По заявлениям западных СМИ, в фильме будет рассказана история детства принца Гарри и принца Уильяма, а также включены кадры эксклюзивного интервью, взятого у сыновей принцессы Дианы: «Мы уверены, что эта лента произведет настоящий фурор среди зрителей, причем не только в Великобритании», — заверил один из журналистов, присутствовавших на пресс-показе картины. В частности, в сети появилась расшифровка одного из фрагментов прямой речи внуков Елизаветы II, в котором они рассказывают шокирующие подробности своего взросления: «Мама была очень капризным человеком. И это выражалось в том, что она ни под каким предлогом не хотела следовать правилам, предписываемым Букингемским дворцом. В том числе это касалось и нашего воспитания».