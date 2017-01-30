Принцессе Диане будет установлен памятник

Принц Уильям и принц Гарри недавно сообщили, что выступили с инициативой установки памятника своей маме, принцессе Диане, трагически погибшей в 1997 году. По их словам, теперь, когда «со дня смерти прошло двадцать лет, наступило время признать тот положительный вклад, который она внесла в развитие Великобритании». Принцесса Диана «повлияла на множество людей по всему миру, и мы надеемся, что установка памятника в ее честь у входа в Кенсингтонский дворец напомнит людям о ней, а также о том, как важно задумываться о смысле своей жизни». Уже в ближайшее время будет создана комиссия экспертов, которая займется выбором архитектора для создания памятника. Напомним, недавно принц Уильям и принц Гарри впервые рассказали журналистам о том, как они пережили семейную трагедию.