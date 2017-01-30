Какой Брэд Питт вам подходит? тест ELLE
Выбор подарков лучший презент на праздники - какой он?
Прогноз на 2017 год от Александра Литвина
«Оскар – 2017» главная кинопремия года
Мода
Красота
Звезды
Отношения
Стиль жизни
ELLE Decoration
ГороскопыТестыКонкурсыВидео

вход

Рассылка ElleiPad версия

Полная версия

Мода
Красота
Звезды
Отношения
Стиль жизни
ELLE Decoration
ГороскопыТестыКонкурсыВидео

Звезды

Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

30 января 2017

Принцессе Диане будет установлен памятник

У входа в Кенсингтонский дворец установят памятник принцессе Диане

Принц Уильям и принц Гарри недавно сообщили, что выступили с инициативой установки памятника своей маме, принцессе Диане, трагически погибшей в 1997 году. По их словам, теперь, когда «со дня смерти прошло двадцать лет, наступило время признать тот положительный вклад, который она внесла в развитие Великобритании». Принцесса Диана «повлияла на множество людей по всему миру, и мы надеемся, что установка памятника в ее честь у входа в Кенсингтонский дворец напомнит людям о ней, а также о том, как важно задумываться о смысле своей жизни». Уже в ближайшее время будет создана комиссия экспертов, которая займется выбором архитектора для создания памятника. Напомним, недавно принц Уильям и принц Гарри впервые рассказали журналистам о том, как они пережили семейную трагедию.

Принцесса Диана погибла в автомобильной катастрофе 31 августа 1997 года.


Материалы по темам

Ваше Благородие: самые трогательные снимки королевской семьиПринц Уильям рассказал о своей реакции на гибель ДианыКоролевская семья проигнорировала день рождения Кейт Миддлтон

ELLE проекты

Французская легендаГорнолыжный отдых для всей семьи
Все лучшее сразуБьюти-подарки, которые приятно себе позволить
Бьюти-советы знаменитостей8 секретов красоты от супермоделей
Вторая половинаЖены и подруги самых богатых мужчин в мире
Что с ними не так8 красавиц, которым не везет в любви

Читайте также

ЗвездыЗнаменитые мужчины, которые предпочитают женщин постарше
НовостиПринц Гарри обручился с Меган Маркл
НовостиКейт Миддлтон рассказала о том, каково это — быть принцессой
НовостиКейт Миддлтон попросили не появляться на премии BAFTA

ELLE рекомендует

ПрактикаКисти для макияжа: как выбрать и правильно использовать
ПрактикаС чем носить кожаные брюки
ПрактикаГлайды для губ: чем новые средства для губ отличаются от помад и блесков?
Практика15 идеальных средств для ухода за кожей зимой

Лучшее на Elle

ПрактикаТонко подмечено: как выбрать украшения под свитер
КиноСкоро в кино: 10 премьер февраля
ЕдаПолезные свойства меда
ПрактикаПрограмма минимум: базовый гардероб 2017 года
КиноДорога к «Оскару»: фавориты и обиженные
Практика15 идеальных средств для ухода за кожей зимой
ЕдаКак приготовить спагетти?
ЗвездыСпелись: самые успешные кинопары Голливуда
Кино5 причин успеха фильма «Ла-Ла Ленд»
ПрактикаКак правильно маскировать несовершенства кожи
ЕдаБлюда с самыми дорогими афродизиаками в Москве
Тренды15 культовых бьюти-трендов всех времен
Подпишитесь на нашу рассылкуРассылка ELLE
Цифровая версия журнала
Печатная
версия журналаОформить подписку
Мобильное приложение Elle.ru
БРЕНД ELLEподписка на журналКоманда ELLEПравовая информацияРеклама на ELLE

Все статьи
© 2006-2017 ELLE, Hearst Shkulev Media OOO «Хёрст Шкулёв Медиа» Все права защищены

Читайте далее

Бейонсе беременна во второй раз?

Поздравляем!
Вы успешно подписались на рассылку ELLE
Поздравляем!
Вы успешно подписались на рассылку ELLE Decoration
Извините, произошла ошибка!
Попробуйте еще раз
Поздравляем!
Вы успешно активировали свою учетную запись и теперь можете использовать все преимущества Women's Network
Добро пожаловать!
Регистрация прошла успешно.
Добро пожаловать!
Регистрация прошла успешно. К сожалению, данный аккаунт не активен. Активируйте его по ссылке в письме. Также вы можете создать новый аккаунт.