Принцесса Диана: «Я всегда сторонилась мужчин»

На этой неделе в Великобритании выйдет переиздание нашумевшей биографии Эндрю Мортона «Диана. Ее истинная история», которая впервые будет дополнена расшифровкой аудиозаписей матери принцев Уильяма и Гарри. В сети появились отрывки из этой книги, в которых леди Ди рассказывает о своем детстве и об отношениях с мужчинами. Как признается сама принцесса, в детстве она была очень несчастна: «Мама постоянно плакала. Они с отцом часто ссорились, а однажды я даже увидела, как папа ударил мать по лицу. Это было ужасно. Мы с братом и сестрами жили в постоянном страхе, потому что не знали, когда разразится очередной скандал».

В подростковом возрасте Диане сложно было наладить контакт с другими детьми: «В 14 лет я поняла, что не имею ни единого таланта. <…> И мне было очень сложно общаться с мальчиками, я не знала, как вести себя рядом с ними, поэтому дружила только с девочками. Хотя, если признаться честно, то большую часть свободного от занятий времени я проводила в балетном классе одна, час за часом тренируясь у станка. Это был мой способ убежать от реальности», — призналась принцесса Уэльская.

После того, как родители Дианы развелись, и ее отец Джон Спенсер женился во второй раз на дочери известной английской писательницы леди Барбары Картленд — Рейн, он почти полностью прекратил свое общение с детьми от предыдущего брака: «Мы не нашли общего языка с мачехой. Она очень сложный человек. К тому же, после того как в 1978 году у отца произошло кровоизлияние в мозг, она запретила медперсоналу пускать нас к нему. Я не знаю, что он думал, возможно, ему казалось, что мы бросили его, но это было не так! Я очень страдала из-за этого», — рассказала Диана об одном из самых сложных периодов в своей жизни.