Принцесса Беатрис завидует славе Кейт Миддлтон

Как известно, принцесса Беатрис, двоюродная сестра принцев Уильяма и Гарри, была звездой британских СМИ во второй половине нулевых, когда, окончив школу, начала вести активную светскую жизнь. Беатрис и ее сестра Эжени не пропускали ни одной вечеринки, где бы она ни проходила — в родном Лондоне, в Гонконге или на Ибице. Появление в королевской семье Кейт Миддлтон отодвинуло принцесс на второй план, пресса перестала интересоваться их похождениями, кроме того, девушками были даже недовольны в Кенсингтонском дворце. «Когда доходит до дела, можно сказать точно, что Беатрис и Эжени — лидеры по безделью в королевской семье. Даже у Камиллы Паркер-Боулз есть свое расписание, которому она худо-бедно следует», — приводили СМИ слова источника год назад. Отчасти в этом были виноваты ее родители, в свое время решившие удалить Беатрис от протокола — мол, пусть сосредоточится на учебе. Так и вышло. Принцесса окончила престижный колледж Goldsmiths Лондонского университета, получив диплом по дизайну. Далее она попыталась вернуться в «строй», но слишком буквально поняла выражение «жить по-королевски» и вместо визитов, предписанных протоколом, предпочитала ту самую светскую жизнь.

Принцесса Беатрис

Неудивительно, что когда герцог Йоркский, принц Эндрю, обратился к своей матери, королеве Елизавете, с просьбой дать обеим дочерям — и Беатрис, и Эжени — «полноценные» королевские полномочия, такие же, как, например, у их кузенов, принцев Уильяма и Гарри, то получил обидный отказ. Смирившись, Беатрис отправилась в Штаты, где стала заниматься инвестиционным бизнесом на Манхэттене. Правда, хоть дела у нее там и шли прекрасно, амбиции не давали принцессе спокойно спать. Свернув бизнес, Беатрис недавно вернулась в Англию и теперь предпринимает еще одну попытку закрепиться в королевской семье, а главное — напомнить о себе медиа.

Кейт Миддлтон

Ситуация осложняется тем, что Беатрис откровенно завидует Кейт Миддлтон. «Она смотрит на Кейт и видит, что у герцогини есть все, на что Беатрис имеет право по рождению: роскошная одежда, автомобили, драгоценности, телохранители и — самое важное — любовь окружающих. Беатрис чувствует себя отодвинутой в сторону», — говорит инсайдер. Максимальное внимание СМИ к Миддлтон, превращающее любой ее шаг или заявление, а уж тем более наряд в яркий информационный повод, очень раздражает Беатрис, пояснил источник. К тому же принцесса в курсе, что к Кейт — по крайней мере, еще совсем недавно — были претензии со стороны и той же прессы, и собственно Елизаветы, обвинявших ее (и Уильяма) в лени. В прошлом году число рабочих дней у Миддлтон составило лишь 68, что явно недостаточно. Сколько бы Кейт ни ленилась, она все равно будет на первых полосах, и Беатрис считает такое внимание к жене своего двоюродного брата незаслуженным.