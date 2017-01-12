Гороскоп на 2017 год от Александра Литвина
Готовы ли вы к переменам? тест ELLE
Золотой глобус-2017 итоги кинопремии
Выбор подарков лучший презент на праздники - какой он?
Мода
Красота
Звезды
Отношения
Стиль жизни
ELLE Decoration
ГороскопыТестыКонкурсыВидео

вход

Рассылка ElleiPad версия

Полная версия

Мода
Красота
Звезды
Отношения
Стиль жизни
ELLE Decoration
ГороскопыТестыКонкурсыВидео

Звезды

Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

12 января 2017

Принц Уильям рассказал о своей реакции на гибель Дианы

«Когда Диана погибла, мне было 15 и я был очень зол на всех тогда»

Принц Уильям сделал очень личное признание, касающееся его матери, принцессы Дианы. Вместе с Кейт Миддлтон он посетил накануне детский Центр по проблемам тяжелой утраты, где пообщался с его посетителями. Находясь там, Уильям разговорился с Лорной Айленд и ее 12-летним сыном Шиноби Айронсом. Шиноби, как выяснилось, переживает потерю двух близких людей: бабушки, которой не стало три года назад, и крестной, ушедшей в 2015-м. Это произвело впечатление на принца, и он поделился с мальчиком своими переживаниями по поводу гибели матери.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон

Принц Уильям и Кейт Миддлтон

«Он сказал Шиноби, что когда Диана погибла, ему было 15 и он был очень зол на всех тогда. Также Уильям признался, что ему и сейчас тяжело и непросто об этом вспоминать и говорить», — сказала Лорна Айленд журналистам. Она благодарна принцу за откровенную беседу с ее сыном — Лорна считает, что мальчик очень нуждается сейчас в такого рода поддержке. «Мне кажется важным, что он поговорил с кем-то, кто чувствовал себя так же как, пусть даже это было двадцать лет назад», — заметила мама мальчика, добавив, что «слова Уильяма были очень личными, и от того звучали особенно».

Принц Уильям является патроном Центра с 2009 года, и, по словам директора Энн Чамберс, его визиты крайне полезны для посетителей. «Уильяму важно видеть нашу работу вблизи и — самое главное — лично как-то помогать семьям, которые мы поддерживаем. Думаю, его беседы с теми, кто переживает горе, демонстрируют его искреннее сопереживание», — сказала Чамберс. Принц, по ее мнению, «фантастический слушатель, он действительно хочет вникать в чужие проблемы, к тому же имея схожий опыт».

Напомним, что принцесса Диана погибла в автомобильной катастрофе в 1997 году, когда ее сыновьям, Уильяму и Гарри, было 15 и 12 лет.

Принц Чарльз, принцесса Диана и Уильям

Принц Чарльз, принцесса Диана и Уильям

Принцесса Диана и Уильям
Принц Чарльз, принцесса Диана и Уильям
Принцесса Диана и Уильям
Принцесса Диана, Гарри и Уильям

Принцесса Диана, Гарри и Уильям

Эми Адамс получила звезду на «Аллее славы»Мария Шарапова раскрыла секреты своей идеальной фигуры

ELLE проекты

Основной инстинктСекреты соблазнения, которые должна знать каждая девушка
Стеша Маликова успевает все!Участвуйте в конкурсе и выигрывайте стильные призы
Французская легендаГорнолыжный отдых для всей семьи
Все лучшее сразуБьюти-подарки, которые приятно себе позволить

Читайте также

НовостиНовые подробности тайной свадьбы Майли Сайрус и Лиама Хемсворта
НовостиЭми Адамс получила звезду на «Аллее славы»
НовостиКсения Собчак опубликовала первое фото сына
ЗвездыЗвезды Голливуда, которые поддерживают Трампа

ELLE рекомендует

Лучшее на Elle

ПрактикаГимнастика для лица: как привести кожу в тонус
ПсихологияУроки буддизма: 20 правил на пути к счастью
КиноФильм недели: «Ла-Ла Ленд»
ПрактикаЛучшие продукты для лица не дороже 1 500 рублей
ТрендыВаше сиятельство: глиттер-стробинг
Практика10 процедур, последствия которых лучше переждать дома
ПрактикаПартия зеленых: бьюти-продукты главного цвета 2017 года
Кино10 сериалов, которые можно пересматривать бесконечно
КиноДорога к «Оскару»: лучшие фильмы
ЕдаПод бой курантов: 7 оригинальных рецептов к Новому году
ПрактикаМакияж на Новый год 2017
ПрактикаБьюти-итоги 2016 года
Подпишитесь на нашу рассылкуРассылка ELLE
Цифровая версия журнала
Печатная
версия журналаОформить подписку
Мобильное приложение Elle.ru
БРЕНД ELLEподписка на журналКоманда ELLEПравовая информацияРеклама на ELLE

Все статьи
© 2006-2016 ELLE, Hearst Shkulev Media OOO «Хёрст Шкулёв Медиа» Все права защищены
Поздравляем!
Вы успешно подписались на рассылку ELLE
Поздравляем!
Вы успешно подписались на рассылку ELLE Decoration
Извините, произошла ошибка!
Попробуйте еще раз
Поздравляем!
Вы успешно активировали свою учетную запись и теперь можете использовать все преимущества Women's Network
Добро пожаловать!
Регистрация прошла успешно.
Добро пожаловать!
Регистрация прошла успешно. К сожалению, данный аккаунт не активен. Активируйте его по ссылке в письме. Также вы можете создать новый аккаунт.