Принц Уильям рассказал о своей реакции на гибель Дианы

Принц Уильям сделал очень личное признание, касающееся его матери, принцессы Дианы. Вместе с Кейт Миддлтон он посетил накануне детский Центр по проблемам тяжелой утраты, где пообщался с его посетителями. Находясь там, Уильям разговорился с Лорной Айленд и ее 12-летним сыном Шиноби Айронсом. Шиноби, как выяснилось, переживает потерю двух близких людей: бабушки, которой не стало три года назад, и крестной, ушедшей в 2015-м. Это произвело впечатление на принца, и он поделился с мальчиком своими переживаниями по поводу гибели матери.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон

«Он сказал Шиноби, что когда Диана погибла, ему было 15 и он был очень зол на всех тогда. Также Уильям признался, что ему и сейчас тяжело и непросто об этом вспоминать и говорить», — сказала Лорна Айленд журналистам. Она благодарна принцу за откровенную беседу с ее сыном — Лорна считает, что мальчик очень нуждается сейчас в такого рода поддержке. «Мне кажется важным, что он поговорил с кем-то, кто чувствовал себя так же как, пусть даже это было двадцать лет назад», — заметила мама мальчика, добавив, что «слова Уильяма были очень личными, и от того звучали особенно».

Принц Уильям является патроном Центра с 2009 года, и, по словам директора Энн Чамберс, его визиты крайне полезны для посетителей. «Уильяму важно видеть нашу работу вблизи и — самое главное — лично как-то помогать семьям, которые мы поддерживаем. Думаю, его беседы с теми, кто переживает горе, демонстрируют его искреннее сопереживание», — сказала Чамберс. Принц, по ее мнению, «фантастический слушатель, он действительно хочет вникать в чужие проблемы, к тому же имея схожий опыт».

Напомним, что принцесса Диана погибла в автомобильной катастрофе в 1997 году, когда ее сыновьям, Уильяму и Гарри, было 15 и 12 лет.

Принц Чарльз, принцесса Диана и Уильям