Принц Уильям посетит Париж впервые после смерти принцессы Дианы

Летом, 31 августа 2017 года, исполнится 20 лет со дня смерти принцессы Дианы. Любимица британской нации погибла в автокатастрофе в Париже. Авария произошла в туннеле перед мостом Альма на набережной Сены и помимо леди Ди унесла жизни ее возлюбленного, продюсера Доди аль-Файеда, и водителя Анри Поля. С момента гибели принцессы Уэльской ее сын, принц Уильям, не посещал Париж. В марте он впервые после потери матери отправится во французскую столицу.‬

В поездке Уильяма будет сопровождать его супруга, герцогиня Кэтрин. В Париже они проведут всего ‪два дня‬ — 17 и ‪18 марта‬. Программа мероприятий для Кейт и Уильяма включит в себя посещение матча по регби между командами Франции и Уэльса на стадионе «Стад де Франс» и официальный обед с британским послом.

Это путешествие определенно станет одним из самых эмоциональных для принца Уильяма. Когда погибла принцесса Диана, ему было 15 лет. «Такое горе — самое сильное, которое только может выпасть человеку. Когда вы понимаете, что вам больше некого назвать мамой, — это страшное чувство», — вспоминал Уильям в одном интервью.

Тур в Париж будет не первой совместной поездкой герцога и герцогини Кембриджских. Ранее они вместе посещали Индию, Бутан, Канаду, Австралию, Новую Зеландию и США.