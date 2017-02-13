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Звезды

Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

13 февраля 2017

Принц Уильям посетит Париж впервые после смерти принцессы Дианы

Герцог и герцогиня Кембриджские в первый раз после гибели леди Ди побывают в столице Франции

Летом, 31 августа 2017 года, исполнится 20 лет со дня смерти принцессы Дианы. Любимица британской нации погибла в автокатастрофе в Париже. Авария произошла в туннеле перед мостом Альма на набережной Сены и помимо леди Ди унесла жизни ее возлюбленного, продюсера Доди аль-Файеда, и водителя Анри Поля. С момента гибели принцессы Уэльской ее сын, принц Уильям, не посещал Париж. В марте он впервые после потери матери отправится во французскую столицу.‬

Принцесса Дианна и принц Чарльз с маленьким принцем Уильямом

Принцесса Дианна и принц Чарльз с маленьким принцем Уильямом

В поездке Уильяма будет сопровождать его супруга, герцогиня Кэтрин. В Париже они проведут всего ‪два дня‬ — 17 и ‪18 марта‬. Программа мероприятий для Кейт и Уильяма включит в себя посещение матча по регби между командами Франции и Уэльса на стадионе «Стад де Франс» и официальный обед с британским послом.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон

Принц Уильям и Кейт Миддлтон

ФОТОGetty Images

Это путешествие определенно станет одним из самых эмоциональных для принца Уильяма. Когда погибла принцесса Диана, ему было 15 лет. «Такое горе — самое сильное, которое только может выпасть человеку. Когда вы понимаете, что вам больше некого назвать мамой, — это страшное чувство», — вспоминал Уильям в одном интервью.

Тур в Париж будет не первой совместной поездкой герцога и герцогини Кембриджских. Ранее они вместе посещали Индию, Бутан, Канаду, Австралию, Новую Зеландию и США.

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