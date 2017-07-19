Принц Уильям и Кейт Миддлтон с детьми прилетели в Берлин

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Королевская семья Великобритании посетила столицу
Сегодня утром королевская семья во главе с принцем Уильямом покинула Варшаву и прилетела в Берлин, где пробудет с официальным визитом до 21 июля. Для встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель Кейт Миддлтон выбрала синее платье-футляр и летнее пальто Catherine Walker, дополнив свой образ бежевыми туфлями на высоком каблуке. Стоит отметить, что детям герцогиня Кембриджская подобрала наряды в схожей цветовой гамме.
Принц Уильям, принц Георг, Кейт Миддлтон, принцесса ШарлоттаФОТО
Принц Уильям, Кейт Миддлтон и Ангела Меркель
Из-за раннего вылета принц Георг, выходя из самолета, выглядел несколько сонным, тогда как принцесса Шарлотта была очень заинтересована происходящим.
Принц Георг
Принцесса Шарлотта
В течение сегодняшнего дня принцу Уильяму и Кейт Миддлтон предстоит посетить сразу несколько официальных мероприятий, в том числе памятник жертвам Холокоста и одну из главных достопримечательностей Берлина — Бранденбургские ворота. Вечером же представителей королевской фамилии ждет ужин в посольстве Великобритании.
Принц Георг, Кейт Миддлтон и принцесса Шарлотта
Кейт Миддлтон и принцесса Шарлотта
Принц Георг
Кейт Миддлтон, принцесса Шарлотта и принц Уильям
Принц Георг и принцесса Шарлотта
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