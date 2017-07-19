Принц Уильям и Кейт Миддлтон с детьми прилетели в Берлин

Из-за раннего вылета принц Георг, выходя из самолета, выглядел несколько сонным, тогда как принцесса Шарлотта была очень заинтересована происходящим.

В течение сегодняшнего дня принцу Уильяму и Кейт Миддлтон предстоит посетить сразу несколько официальных мероприятий, в том числе памятник жертвам Холокоста и одну из главных достопримечательностей Берлина — Бранденбургские ворота. Вечером же представителей королевской фамилии ждет ужин в посольстве Великобритании.