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    19 июля 2017

    Принц Уильям и Кейт Миддлтон с детьми прилетели в Берлин

    Королевская семья Великобритании посетила столицу

    Сегодня утром королевская семья во главе с принцем Уильямом покинула Варшаву и прилетела в Берлин, где пробудет с официальным визитом до 21 июля. Для встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель Кейт Миддлтон выбрала синее платье-футляр и летнее пальто Catherine Walker, дополнив свой образ бежевыми туфлями на высоком каблуке. Стоит отметить, что детям герцогиня Кембриджская подобрала наряды в схожей цветовой гамме.

    Принц Уильям, принц Георг, Кейт Миддлтон, принцесса Шарлотта

    Принц Уильям, принц Георг, Кейт Миддлтон, принцесса Шарлотта

    ФОТОGetty Images
    Принц Уильям, Кейт Миддлтон и Ангела Меркель

    Принц Уильям, Кейт Миддлтон и Ангела Меркель

    Из-за раннего вылета принц Георг, выходя из самолета, выглядел несколько сонным, тогда как принцесса Шарлотта была очень заинтересована происходящим.

    Принц Георг

    Принц Георг

    Принцесса Шарлотта

    Принцесса Шарлотта

    В течение сегодняшнего дня принцу Уильяму и Кейт Миддлтон предстоит посетить сразу несколько официальных мероприятий, в том числе памятник жертвам Холокоста и одну из главных достопримечательностей Берлина — Бранденбургские ворота. Вечером же представителей королевской фамилии ждет ужин в посольстве Великобритании.


    Принц Георг, Кейт Миддлтон и принцесса Шарлотта

    Принц Георг, Кейт Миддлтон и принцесса Шарлотта

    Кейт Миддлтон и принцесса Шарлотта

    Кейт Миддлтон и принцесса Шарлотта

    Принц Георг

    Принц Георг

    Кейт Миддлтон, принцесса Шарлотта и принц Уильям

    Кейт Миддлтон, принцесса Шарлотта и принц Уильям

    Принц Георг и принцесса Шарлотта

    Принц Георг и принцесса Шарлотта

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