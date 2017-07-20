Принц Уильям и Кейт Миддлтон посетили город Гейдельберг

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Герцог и герцогиня Кембриджские в Германии в рамках официального визита
Во второй день пребывания в Германии принц Уильям и Кейт Миддлтон с детьми отправились в немецкий город Гейдельберг, чтобы не только познакомиться с местными достопримечательностями, но и посетить центр исследований онкологических заболеваний, а также встретиться с лауреатом Нобелевской премии мира Харальдом цур Хаузеном.
На этот раз Кейт появилась в желтом платье британского дизайнера Дженни Пэкхем и бежевых туфлях на танкетке демократичного бренда Monsoon.
Во время посещения центрального рынка Гейдельберга местные жители предложили герцогине Кембриджской и ее супругу попробовать свои силы в приготовлении немецкого национального блюда — крендельков.
Напомним, принц Уильям и Кейт Миддлтон с детьми пробудут в Германии до 21 июля.