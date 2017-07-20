Принц Уильям и Кейт Миддлтон посетили город Гейдельберг

Во второй день пребывания в Германии принц Уильям и Кейт Миддлтон с детьми отправились в немецкий город Гейдельберг, чтобы не только познакомиться с местными достопримечательностями, но и посетить центр исследований онкологических заболеваний, а также встретиться с лауреатом Нобелевской премии мира Харальдом цур Хаузеном.

На этот раз Кейт появилась в желтом платье британского дизайнера Дженни Пэкхем и бежевых туфлях на танкетке демократичного бренда Monsoon .

Во время посещения центрального рынка Гейдельберга местные жители предложили герцогине Кембриджской и ее супругу попробовать свои силы в приготовлении немецкого национального блюда — крендельков.

Напомним, принц Уильям и Кейт Миддлтон с детьми пробудут в Германии до 21 июля.