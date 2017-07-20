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    Звезды

    Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

    20 июля 2017

    Принц Уильям и Кейт Миддлтон посетили город Гейдельберг

    Герцог и герцогиня Кембриджские в Германии в рамках официального визита

    Во второй день пребывания в Германии принц Уильям и Кейт Миддлтон с детьми отправились в немецкий город Гейдельберг, чтобы не только познакомиться с местными достопримечательностями, но и посетить центр исследований онкологических заболеваний, а также встретиться с лауреатом Нобелевской премии мира Харальдом цур Хаузеном.

    Принц Уильям и Кейт МиддлтонФОТОGetty Images

    На этот раз Кейт появилась в желтом платье британского дизайнера Дженни Пэкхем и бежевых туфлях на танкетке демократичного бренда Monsoon.

    Кейт Миддлтон

    Во время посещения центрального рынка Гейдельберга местные жители предложили герцогине Кембриджской и ее супругу попробовать свои силы в приготовлении немецкого национального блюда — крендельков.

    Напомним, принц Уильям и Кейт Миддлтон с детьми пробудут в Германии до 21 июля.

    Принц Уильям и Кейт Миддлтон
    Принц Уильям и Кейт Миддлтон
    Принц Уильям и Кейт Миддлтон

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